華南永昌投信規劃減增資

經濟日報／ 記者蔡靜紋廖珮君／台北報導

華南金控（2880）昨（23）日公告旗下華南永昌投信，截至8月31日，累積虧損已逾實收資本額二分之一，意味華南永昌投信明年起不能發行新基金。消息震撼投信圈。據了解 ，主因為華南在遞延所得稅與國稅局有不同看法，經訴訟後判定，華南必須一次認列2億元稅款所致。

據了解，華南金控內部已開始規劃為華南永昌投信辦理減增資，預計年底完成，不過減、增額度，必須由公、民股大股東進行協調，華南金預料，將以最快速度讓其淨值回升。

據指出，華南與國稅局的遞延稅爭議歷經十年訴訟，最後判定華南必須認列稅款，且必須一次認列2億元，使得截至8月底的累計虧損大增，達到實收資本額的一半以上。

投信人士表示，這是投信公司累虧超過資本額二分之一的「唯二」案例，過去僅有一家德系投信公司發生，後來每股淨值已回升至10元之上，華南永昌投信則是本土投信第一樁。投信人士表示，只要華南金控願意增資投信，使其每股淨值回升至10元以上，即可為華南永昌投信解套。

根據公開資訊觀測站資料顯示，華南永昌投信從2020年至2024年，已經連續五年虧損，稅後虧損分別為1.3億元、701萬元、327.2萬元、971.1萬元、591.7萬元，每股虧損分別為4.4、0.23、0.11、0.31、0.19元。華南永昌投信成立於1992年，2003年加入華南金控，成為華南金融集團一員。

