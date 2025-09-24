金控旗下期貨商可開證券戶

金管會昨（23）日預告修正金控子公司間共同行銷管理辦法第6條草案，開放金控旗下期貨商可協助證券子公司執行四項輔助業務，包括招攬與代理開戶、接受委託下單及代理交割通知，相當於擴大券商的開戶管道。

證期局指出，草案預告期為60天，將同步檢討非金控體系的跨業合作規定，並將惠及九家擁有證券交易輔助業務資格的業者、擴大券商代理開戶據點，最快年底前上路。

證期局主秘黃仲豪指出，以金融機構間的跨業共銷來說有兩種合作方式，一是同一金控子公司間的共銷，二是非金控間的共銷，如券商與其他壽險公司合作推廣。

現行規定下，銀行可與期貨業者合作，請期貨商做業務推廣，因此券商公會建議希望比照該模式，待辦法修正後，即可增加券商的代理開戶據點。

像是金控旗下期貨商可在同金控旗下銀行內部設櫃、執行「證券交易輔助業務」，讓銀行客戶也能同步開證券戶。

黃仲豪表示，未來金控旗下的期貨商兼營證券交易輔助業務者，可協助券商進行部分業務，包含可招攬、代理開戶、接受委託書交付券商執行下單、代理券商通知交割等四項業務。

黃仲豪說，目前可兼營證券交易輔助業務的期貨商共有九家，包含凱基期、國票期、華南期、兆豐期、元大期、群益期、康和期、大昌期、統一期，其中屬於金控旗下的期貨商為前五家，即此修正草案放寬後的適用對象，對於規模較小且據點少的券商來說，則可擴張開戶地點。

此外，黃仲豪說，因此共銷管理辦法修正需事先做修正預告，待預告期滿後，另將同步修正非金控間的跨業共銷規定，屆時九家期貨商皆可協助券商執行證券交易輔助業務，預計年底前可同步上路。