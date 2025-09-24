新增40家上櫃可做融資券

金管會昨（23）日預告修正「有價證券得為融資融券標準」，刪除上櫃股票設立年限、實收資本額及獲利能力等三大做信用交易的限制，預估將新增40家上櫃公司得以辦理信用交易，連同現有721家，合計761家上櫃股票可做融資融券，最快今年底前上路。

證期局主秘黃仲豪指出，上櫃公司仍受限「滿三年設立、資本額逾三億元、不得有累積虧損或小型公司獲利率達資本3%」規範，導致與上市公司待遇不一致。

部分上櫃公司也反映，許多上市公司即便未獲利，仍能進行信用交易；其次，有些企業從創新板轉板到上櫃後，也可能因規定差異導致信用交易資格中斷，影響籌資與投資人交易便利性。