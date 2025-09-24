快訊

金管會裁罰預算 明年大降 不會為了達標而開罰

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會2026年裁罰預算數，從2025年的2億6,337萬元，一舉降到2億2,211萬元寫六年來最低罰鍰預算數，年減15.6%是近十年來第二大減幅。聯合報系資料照
金管會2026年裁罰預算數，從2025年的2億6,337萬元，一舉降到2億2,211萬元寫六年來最低罰鍰預算數，年減15.6%是近十年來第二大減幅。聯合報系資料照

金管會2026年裁罰預算數，從2025年的2億6,337萬元，一舉降到2億2,211萬元寫六年來最低罰鍰預算數，年減15.6%是近十年來第二大減幅。

據金管會昨（23）日並公布最新統計，2025年前八月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等三大業者總罰鍰金額1億3,428萬元，仍以銀行業貢獻36%是最大苦主，主因有銀行行員淪詐團內鬼遭金管會開千萬大罰單所致。

若以2025年金管會行政罰鍰預算數2億6,337萬元來看，前八月目標達成率51%，若依此裁罰速度，全年恐難達成預算目標。一旦未達標，將是連續四年未達預算目標。當去年實際罰鍰數較低，自然明年預算數就低，金管會指出，不會為了達到預算目標而開罰。

金管會公布2025年前八月金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。銀行業貢獻占比攀升到36%，蟬聯金融業的「罰單王」，保險業則降到24%，證投期貨商則持平約15%左右。

銀行業前八月被開出11件罰單、挨罰了4,823萬元，年增21%，銀行局副局長張嘉魁說，件數減少、但罰鍰額增加，主因是3月、8月各有一筆重大裁罰案，拉高整體罰鍰金額。

保險業2025年前八月被開20張罰單、3,280萬元，呈現件數年增25%、罰鍰額卻年減8.8%的情況。保險局副局長蔡火炎解釋，件數增加是因保經代去年檢查報告、今年做處分，罰鍰金額較低則是因今年前八月僅有兩件重大裁罰案，整體裁罰額下降，呈現件數多但金額少。

證券期貨投信2025年前八月被開出35件，挨罰2,039萬元，呈現件數年增、但金額年減。

