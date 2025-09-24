「躉繳」短年期商品 熱賣

今年多家壽險公司的躉繳、2年期或3年期繳壽險保單業績亮眼，六大壽險分析，中高齡族群更偏好躉繳、2年或3年的繳費年期，由於短時間內繳完，後續就毋須再負擔保費；也有業者指出，相同年繳保費下，長年期繳費商品因其CSM貢獻度較短年期繳商品為高，故長年期繳費商品會是銷售推廣的重點。

新光人壽指出，今年業績較佳的壽險商品類型主要為美元利變壽險，推動美元計價的壽險能協助公司減少因資產與負債幣別不同所造成的避險成本。而中高齡族群更偏好躉繳、2年或3年的繳費年期，由於短時間內繳完，後續就毋須再負擔保費，讓資金運用及理財規劃更為彈性靈活。國泰人壽同樣表示，目前公司銷售躉繳、2年期或3年期繳較佳的壽險保單多半屬於美元利率變動型壽險，此類商品因為具備壽險保障和資產累積效果較佳，非常適合中高齡族群或高資產客戶，不同繳別亦適合不同資金運用和分散風險需求，因此在市場上受到不少客戶青睞，雖然此類商品對保險公司CSM較低，但仍有一定貢獻率。