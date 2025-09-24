壽險接軌新制營運吞補丸 全年 CSM 可望挑戰3,000億元水準

國內保險業將於2026年1月1日接軌IFRS17與ICS新制，六大壽險除追求獲利成長外，亦祭出渾身解數拉高合約服務邊際（CSM），擬定積極衝刺長年期繳與保障型商品、提升分期繳銷售占比等策略，展望今年，六大壽險樂觀預期可達成年度CSM目標，業界推估，六大壽險全年CSM可望挑戰3,000億元水準，將成為接軌大補丸。

國泰人壽為順利接軌IFRS17與ICS，以「聚焦推動保障型商品，並兼顧理財型商品發展」為商品策略主軸。除既有健康險商品之外，上半年透過強化醫療保障並結合服務，全面提升保險價值與客戶體驗，有效推動客戶醫療保障和公司目標達成。國泰人壽日前法說會上表示，每年新契約CSM目標約700億元，上半年財報上的新契約CSM大於520億元，預期全年將可達成目標。後續會視客戶需求環境、業務動能、市場機會等面向綜合設定合適年度目標，至少700億的CSM以上，並確保公司持續維持領先地位。

富邦人壽表示，上半年主要以銷售分期繳保障型及健康險，佐以分紅商品達成CSM目標，全年預估可達成新契約CSM 500億元目標。下半年商品仍持續規劃增加銷售利變保障型商品及繳費期間較長商品，以增加死差及費差之收益，提高公司CSM。公司未來新契約CSM目標皆為500億以上。

新光人壽指出，上半年CSM獲取來源以美元利變壽及保障型為主要貢獻險種，下半年亦相同。目前今年CSM目標600億元以上仍看好可達成。明年CSM目標仍維穩600億元以上水準。

南山人壽今年的商品策略持續秉持「質量並重」的原則，維持以期繳以及A&H商品為銷售重點，以保障型商品為推動主軸，策略上以傳統型利變商品為主，輔以投資型商品來貢獻穩定的費用收入，以利迎接2026年IFRS17的接軌適用。公司每年新契約CSM以550至600億元為目標，會持續透過新契約商品銷售結構調整來達成。

凱基人壽上半年主要靠6年期以上繳費的美元期繳商品帶動CSM的累積。這類商品因CSM貢獻穩定，對 IFRS 17下的利潤確認更有幫助。全年目標仍將持續強化保障型與長年期商品的推廣，以確保CSM的穩定成長。凱基人壽總經理郭瑜玲日前法說會指出，目前凱基人壽CSM全年目標介於350至400億元，會持續努力衝刺CSM，「一定要達到目標」。台灣人壽指出，台灣人壽上半年主要CSM貢獻來自外幣長年期繳（6年期以上）商品，占比超過50%，全年CSM目標為130億元，下半年透過持續銷售高CSM商品，預期有望達成。預期明年CSM目標較今年會有雙位數成長。