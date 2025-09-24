彰銀射箭隊 奪世錦賽金牌

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
彰銀射箭隊2025年國際賽屢創佳績，顯示彰銀長期深耕體育贊助的豐碩成果，由董事長胡光華（左六）及總經理簡志光（左五）頒發獎勵金予邱意晴（左七）、李彩綺（左八）及楊凱涵（左四）三位射箭選手。彰化銀行／提供
2025年世界射箭錦標賽傳來捷報。由彰化銀行（2801）射箭隊隊員暨巴黎奧運國手邱意晴領軍的台灣女團，連續擊敗韓國及日本，於10日成功摘下女團金牌殊榮。這項重要勝利不僅是台灣射箭運動繼2019年後睽違六年再度問鼎世界冠軍，更顯示彰化銀行長期深耕體育贊助的豐碩成果。

為迎接邱意晴載譽歸國，彰化銀行由法遵長暨射箭隊首任領隊謝雪妮率領現任領隊、副領隊及員工前往桃園接機，展現企業對優秀運動員的重視與全力支持。此外，彰銀並於22日在總行大樓舉行表揚儀式，由董事長胡光華及總經理簡志光親自頒發激勵獎金予邱意晴、李彩綺及楊凱涵三位傑出選手，肯定選手在國際賽場上的卓越表現，並期許未來能持續在體壇上創造佳績。

彰銀射箭隊無論是代表國家征戰國際賽事或國內企業聯賽，均有優異表現，其中邱意晴除勇奪世錦賽女團金牌外，也在世界盃美國佛羅里達站獲得女團銅牌、西班牙馬德里站摘下混雙銅牌。

李彩綺則於世界盃中國上海站獲得女團銅牌，另於世青賽女團拿下銀牌；楊凱涵也在亞洲盃中贏得男團銅牌。國內企業聯賽截至21日止，彰銀射箭隊比賽積分排名第一，其中邱意晴於本年度女單12場比賽中保持全勝，並暫居十分箭后，表現亮眼。這些優異成績充分展現彰銀射箭隊的競技實力。

彰銀響應政府推動企業贊助體育活動，自2022年起成立射箭隊參與中華企業射箭聯賽，迄今邁入第四年，不僅成功培育多位具國際競爭力的優秀選手，更藉由企業射箭聯賽跨縣市舉辦，讓彰銀各地員工得以共同參與，提升員工對於射箭之認識與關注，並藉由每場比賽現場加油打氣，有效凝聚彰銀團隊精神，更為賽事增添精彩度。

未來彰銀將持續深化對射箭運動及其他體育項目的支持，積極培育更多優秀選手，期許扮演台灣之光的重要推手，並成為選手夢想路上的堅強後盾，助力台灣在國際體壇持續發光發熱。

彰銀 彰化銀行 運動

