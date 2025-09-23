金管會前八月開罰1.3億餘元 明年罰鍰預算寫六年新低為哪樁？

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會最新統計，2025年前八月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額1億3,428萬元，仍以銀行業貢獻36%是最大苦主，主因有臺銀行員淪詐團內鬼遭金管會開千萬大罰單所致。聯合報系資料照
金管會最新統計，2025年前八月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額1億3,428萬元，仍以銀行業貢獻36%是最大苦主，主因有臺銀行員淪詐團內鬼遭金管會開千萬大罰單所致。

若以2025年金管會行政罰鍰預算數2億6,337萬元來看，前八月目標達成率51%，若依此裁罰速度，全年恐難達成預算目標。一旦未達標，將是連續四年未達預算目標。

金管會已公告2026年裁罰預算數，從2025年的2億6,337萬元，一舉降到2億2,211萬元寫六年來最低罰鍰預算數，年減15.6%是近十年來第二大減幅。

金管會裁罰收入預算數字估算，都是採去年實際決算數加上今年預算數除以二，等於明年預算數。當去年實際罰鍰數較低，自然明年預算數就低，金管會認為，不會為了達到預算目標而開罰。

金管會公布2025年前八月金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。銀行業貢獻占比攀升到36%，蟬聯金融業的「罰單王」，保險業則降到24%，證投期貨商則持平約15%左右。

銀行業前八月被開出11件罰單、挨罰了4,823萬元，年增21%，銀行局副局長張嘉魁說，件數減少、但罰鍰額增加，主因是3月、8月各有一筆重大裁罰案，拉高整體罰鍰金額。

保險業2025年前八月被開20張罰單、3,280萬元，呈現件數年增25%、罰鍰額卻年減8.8%的情況。

保險局副局長蔡火炎解釋，件數增加是因保經代去年檢查報告、今年做處分，罰鍰金額較低則是因今年前八月僅有兩件重大裁罰案，整體裁罰額下降，呈現件數多但金額少。

證券期貨投信2025年前八月被開出35件，挨罰2,039萬元，與去年同期相較，呈現件數增、但金額減少，證期局主秘黃仲豪說，罰鍰額略減是因去年裁罰較多投信顧，但今年較少，整體件數與金額與去年相當。

另上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共罰129件，3,286萬元，罰鍰額年變動不到1%幾乎與去年持平。

累計金融三業和上市櫃公司，2025年前八月共裁罰195件，1億3,428萬元，罰鍰額年增526.5萬元或4%，市場估算全年罰鍰額可望落在2億元以內。

