利多！金管會鬆綁 新增40家上櫃股可做融資券

金管會23日預告修正「有價證券得為融資融券標準」，刪除上櫃股票設立年限、實收資本額及獲利能力等三大做信用交易的限制，預估將新增40家上櫃公司得以辦理信用交易，連同現有721家，合計761家上櫃股票可做融資融券，最快今年底前上路。

證期局主秘黃仲豪指出，現行上市與上櫃掛牌條件早已多元，且不以獲利能力作為掛牌或信用交易的必要門檻。

惟上櫃公司仍受限於「滿三年設立、資本額逾三億元、不得有累積虧損或小型公司獲利率達資本3%」等規範，導致與上市公司待遇不一致。

部分上櫃公司也反映，許多上市公司即便未獲利，仍能進行信用交易；其次，有些企業從創新板轉板到上櫃後，也可能因規定差異導致信用交易資格中斷，影響籌資與投資人交易便利性。

為衡平兩大版塊做信用交易的條件，並回應業者反映，金管會決定調整相關法規。

依修正草案，改革有兩大重點。首先，將上櫃股票做信用交易的門檻與上市股票完全一致，只需符合「每股淨值高於票面、無異常價量變化、股權不過度集中」等基本條件，不再受限於設立年限、資本額或獲利指標。

其次，針對創新板轉上櫃者，明定其原有的信用交易資格得以延續。只要每股淨值在票面以上，無股權過度集中，轉版後即可持續列為融資融券交易標的，避免投資人因轉版而出現交易斷層。

金管會強調，此舉不僅可使發行公司更靈活選擇適合的掛牌市場，也有助上櫃企業提升籌資效率。

對投資人而言，則能拓展更多元的交易標的，增加操作彈性。對整體資本市場來說，新增融資融券股票檔數可望活絡交易量，吸引更多優質企業掛牌，進一步擴大市場規模並促進健全發展。