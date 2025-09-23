震撼業界！華南永昌投信累虧逾資本額二分之一 明天起不能發新基金

快訊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
圖為華南金總部。圖／聯合報系資料照
華南金控（2880）23日公告旗下華南永昌投信，截至8月31日，累積虧損已逾實收資本額二分之一，意味華南永昌投信明天起不能發行新基金，消息震撼投信圈。投信人士表示，只要華南金控願意增資投信，使其每股淨值回升至10元以上，即可為華南永昌投信解套。

據了解，華南金控內部已開始規劃為華南永昌投信辦理減增資，將以最快速度助其淨值回升。

投信人士表示，這是投信公司累虧超過資本額二分之一的「唯二」案例，過去僅有一家德系投信公司發生，後來每股淨值已回升至10元之上，華南永昌投信則是本土投信第一樁。

