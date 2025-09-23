獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

金管會從9月1日起正式將新青安排除在銀行法第72條之2的計算範圍，房貸水龍頭在9月究竟開到多大？根據本報查訪八大行庫的新青安最新統計數據，透露出三個訊息，一來是新申貸案件，開始從台銀、土銀兩大行庫分流到其他銀行；二來是首購族民眾的購屋信心是否恢復仍有待觀察；三來是新青安雖已鬆綁，但前三大行庫的9月撥貸金額都有減少，則和「民俗月」效應有關。

首先，從華銀、兆豐銀、台企銀等三行庫的新申請件數顯著增加即可看出。公股金融圈人士指出，這三家行庫受到銀行法第72條之2，和央行不動產總量管制的夾擊最深，尤其是華銀、兆豐銀的房貸業務上半年更呈現負成長，但金管會在銀行法第72條之2的計算讓新青安豁免之後，的確讓三家行庫明顯能受理更多新青安新申請件數。

華銀、兆豐銀、台企銀在財政部公布的8月新青安受理件數（即所謂銀行接受申請件數），當月分別為161件、90件、和105件，但到了9月，據本報查訪從9月1日至9月19日（上周五）的最新統計顯示，這三家行庫的受理件數分別為232件、166件、和135件，金額分別為17.43億、14.13億、7億元，其中，華銀與兆豐銀的受理金額比起8月的11.54億、7.82億元可說是顯著成長。

在此同時，先前台銀、土銀、合庫等三大行庫的新青安被其他行庫無法承接的申貸件數「塞爆」的情況，已有改善，而且漸漸引流到其他公股行庫。包括台銀、土銀、合庫的新申貸件數，在9月並未比8月增加，反而減少，例如，截至上周五，台銀新申請件數為775件、申請金額為59.6億元，若和8月的1051件相較，的確顯著減少，而合庫在8月的申請件數為177件，9月至上周五止，新申請的件數則接近130件，而土銀在9月的新申請件數亦較8月的1329件，減少超過250件以上。

同樣的情況也出現在一銀，受理件數從8月的399件降至135件，彰銀從275件降至143件，這些統計數據顯示，金管會鬆綁銀行法第72條之2免計入新青安之後，的確在八大公股行庫之間開始發揮均衡效果，不致使新青安的申貸一面倒的流向台銀、土銀等部分銀行。

第二個訊號，則是儘管兆豐銀、華銀的新申貸件數有增加，但是整體來看，八大行庫的新申貸件數卻是減少的，全體行庫的申貸件數加起來，截至上周五還不到3千件，這和財政部所公布8月的八大行庫新受理件數3667件相較，差了將近700件，就算補上九月最後這一周的數字，仍會少於8月，這種情況，一方面顯示了民眾尤其是首購族的購屋信心仍待恢復，同時也和對房市景氣觀望有關，另一方面關於先前外界一度擔心新青安若鬆綁之後會使得央行打房力道「折損」，或是新青安再生亂象，但現在看來，9月八大行庫全體的新申貸金額不增反減，這些疑慮顯然暫時不用擔心。

第三個訊號，則是行庫的實際撥貸量受到9月「民俗月」的衝擊，因此水龍頭究竟開到多大，得要等到10月才能真正驗收。行庫主管指出，相較於新申貸量與購屋者的信心最為關鍵，行庫的實際撥款量多寡，則和農曆七月因素大有關係，因為購屋者不會希望在9月交屋，自然會把撥款時程延後。

因此，新青安在金管會鬆綁之後，各大行庫普遍預期，9月的整體撥款量極有可能比8月還少，「不會超過300億元」。要站上300億元，最快恐怕要等到10月之後。