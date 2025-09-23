金管會：今年前八月對金融三業和上市櫃公司開罰1億3428萬元

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新統計，今年前八月對金融三業和上市櫃公司開罰1億3428萬元。圖／本報資料照片
金管會今日公布銀保證三局對金融三業及上市櫃公司開罰的最新統計，合計銀行、保險、證期局等三局共開罰1億3428萬元，其中以證期局裁罰總金額5325萬最多、銀行局開罰4823萬元次之，遭重罰的案件均和詐騙有關。若和去年同期開罰1億2901.5萬元相較，成長約4%。

銀行局指出，今年前8月裁罰4823萬元，主要和今年有一筆大額罰鍰為2200萬，所以整體金額增加，比起去年同期增加851.5萬元，成長率21.44%；對此銀行局指出，前8月前三大罰鍰案包括了台銀因為行員勾結詐團被罰鍰2200萬、國泰世華客服專員信用卡盜刷1200萬、台新銀行催收信函寄送地址異常以及信用卡帳單地址寄錯罰600萬元。

到8月底為止，保險局裁罰20件，金額3280萬元，比去年同期的16件、3600萬元，件數增加主因作保經代專案金檢，很多落到今年，使處罰件數多於去年，金額較少則因為只有2件重大裁罰。前三大罰鍰為明台產險因為理賠延遲估列、財報錯誤等被罰900萬元、台灣人壽因理賠內控缺失、重大偶發延遲通報被罰720萬元、新光產險因為強制車險理賠缺失、巨大商火險的核保缺失等被罰240萬元。

證期局統計，證期三業今年8月的裁罰件數為35件，金額為2039萬元，和去年同期相較，件數少7件，金額少15萬，主因投信顧被裁罰減少。證期局也指出，有二家投信、二家券商共4家被罰120萬，包括復華投信、國泰投信的基金經理人違反內控、跟單被罰120萬元，永豐金證券和京城證券則和業務人員和客戶的保管存摺、借貸、戶頭供他人使用有關，亦各被罰120萬元。

而對上市櫃公司的裁罰，今年前八月有129件，3286萬元裁罰金額，較去年同期增加4件、金額小增10萬元。

理賠 國泰世華

