快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

券商開戶管道再擴大 金管會預告修正辦法、年底前上路

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會預告修正金控子公司間共同行銷管理辦法第六條草案。聯合報系資料照
金管會預告修正金控子公司間共同行銷管理辦法第六條草案。聯合報系資料照

金管會預告修正金控子公司間共同行銷管理辦法第六條草案，開放金控旗下期貨商可協助證券子公司執行四項輔助業務，包括招攬與代理開戶、接受委託下單及代理交割通知，相當於擴大券商的開戶管道。證期局指出，草案預告期為60天，將同步檢討非金控體系的跨業合作規定，並將惠及九家擁有證券交易輔助業務資格的業者和券商，預計年底前上路。

證期局主秘黃仲豪指出，現行規定下，銀行可與期貨業者合作，請期貨商做業務推廣，因此券商公會建議希望比照該模式，待辦法修正後，即可增加券商的代理開戶據點，像是金控旗下期貨商可在同金控旗下銀行內部設櫃、執行「證券交易輔助業務」，讓銀行客戶也能同步開證券戶。

黃仲豪表示，未來金控旗下的期貨商兼營證券交易輔助業務者，可協助券商進行部分業務，包含可招攬、代理開戶、接受委託書交付券商執行下單、代理券商通知交割等四項業務，而目前可兼營證券交易輔助業務的期貨商共有九家，包含凱基期、國票期、華南期、兆豐期、元大期、群益期、康和期、大昌期、統一期，其中屬於金控旗下的期貨商為前五家，即此修正草案放寬後的適用對象。

此外，黃仲豪說，因共銷管理辦法修正需事先做修正預告，待預告期滿後，另將同步修正非金控間的跨業共銷規定，屆時九家期貨商皆可跨業協助券商執行證券交易輔助業務，預計年底前可同步上路。

金管會為廣納多方意見以期修正方向，上樹修正草案除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登法規草案的總說明及條文對照表，各界如有任何意見，可於公告翌日起60日內，於金管會「主管法規查詢系統」網站的「草案預告」網頁內陳述意見。

期貨 金控 金管會

延伸閱讀

虛擬資產服務 九業者合規 未取得資格仍交易者可處兩年以下徒刑

虛擬資產服務法納入穩定幣規範

房貸搭售保險列金檢重點 兩道防線避免爭議發生

期貨商論壇／聯亞期保證金調高

相關新聞

金管會：今年前八月對金融三業和上市櫃公司開罰1億3428萬元

金管會今日公布銀保證三局對金融三業及上市櫃公司開罰的最新統計，合計銀行、保險、證期局等三局共開罰1億3428萬元，其中以...

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

瞄準聯準會降息，據了解，台灣金控旗下台銀人壽趁勢新推定期養老險為客戶鎖利，相關商品在本周上架。台銀人壽此次推出的10年期...

國銀第二季員工貢獻率出爐 花旗銀蟬聯第一

中央銀行最新公布第二季本國銀行營運績效季報出爐，國銀員工平均獲利貢獻度為291萬元，相較第一季跟去年同期都提升。

鉅亨買基金攜手聯博及國泰投信 剖析現金流關鍵心法

美、台股市續創新高，美國並宣布進入風險管理式降息，對追求現金流的投資人而言，該選擇何種基金，才能兼顧收息與資產成長。「鉅...

趁機出售健亞股分 國發基金：與事實不符

國發基金投資的健喬信元日前宣布，將公開收購健亞生技股權。國發基金今表示，公司依證券交易法等相關規定，向主管機關申報並公告...

台幣匯率上沖下洗...午盤後由升轉貶4.3分 收30.294元

台股大漲，台幣則上沖下洗，早盤一度跟著台股連動，升破30.2元，最高來到30.175元，不過，午盤過後央行進場調節，終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。