惠譽信評：台灣純網銀虧損持續收斂 股東支援仍為關鍵

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評預期，台灣三家純網銀—樂天銀（A+(twn)/穩定）、連線銀行（BBB+(twn)/穩定）及將來銀行在業務擴張過程中將持續收斂虧損，但在尚未達成可持續獲利之前，仍需倚賴股東支援。惠譽並預期，自2025年第4季起，相關監管政策可能進一步鬆綁，有助於純網銀的存款動能與中小企業放款拓展，從而加速資產負債表成長。

惠譽認為，若放寬對線下輔助流程的限制—例如面對面身分驗證及設置實體金融服務站—將可強化純網銀觸及微型與中小企業客群的能力，進一步拓寬資金來源並開發新的放款機會。然而，人力成本與數位基礎建設支出上升，加上仍處於虧損狀態，意味著純網銀在短至中期內仍需仰賴股東的常態性資金支持。連線銀行已於2025年6月增資50億元以支持成長；惠譽預期，樂天銀與將來銀行亦將於2026年進行增資。

惠譽對純網銀的評等，主要建基於我們對其主要股東提供非常態性支援的預期。若這些純網銀在母集團中的角色或策略重要性出現明顯變化，將可能改變我們對股東支援的評估，進而影響其評等。

網銀 惠譽 股東

