國銀第二季員工貢獻率出爐 花旗銀蟬聯第一

中央銀行最新公布第二季本國銀行營運績效季報出爐，國銀員工平均獲利貢獻度為291萬元，相較第一季跟去年同期都提升。

外界關注國銀員工獲利貢獻度排名，排除性質特殊的輸出入銀行及全國農業金庫，由花旗以1822萬元蟬聯冠軍寶座，第二到四名依序是上海商銀、滙豐銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行、京城銀行及國泰世華銀行。

金融圈人士表示，花旗銀主要是因拆出消金業務後，員工人數大幅減少所致。至於上海銀的員工貢獻度為609.4萬元、匯豐銀則是606.2萬元，是僅有兩家超過600萬元的「優等生」。

大型國銀中，兆豐銀為公股代表，員工貢獻度高達533.7萬元；第四的北富銀則是496.1萬元。將與永豐銀合併的京城銀則是493萬元，排名第五；國泰世華銀為467.6萬元。

純網銀部分，第二季三大網銀仍持續虧損，每位行員貢獻度都為負數，將來銀行為負384.9萬元、連線銀負184.8萬元，樂天銀則為負395.1萬元，僅有連線銀相較上季稍微減少虧損。