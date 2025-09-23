國銀第二季員工貢獻率出爐 花旗銀蟬聯第一

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國銀第二季員工貢獻度出爐，花旗銀行蟬聯冠軍。（路透）

中央銀行最新公布第二季本國銀行營運績效季報出爐，國銀員工平均獲利貢獻度為291萬元，相較第一季跟去年同期都提升。

外界關注國銀員工獲利貢獻度排名，排除性質特殊的輸出入銀行及全國農業金庫，由花旗以1822萬元蟬聯冠軍寶座，第二到四名依序是上海商銀、滙豐銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行、京城銀行及國泰世華銀行。

金融圈人士表示，花旗銀主要是因拆出消金業務後，員工人數大幅減少所致。至於上海銀的員工貢獻度為609.4萬元、匯豐銀則是606.2萬元，是僅有兩家超過600萬元的「優等生」。

大型國銀中，兆豐銀為公股代表，員工貢獻度高達533.7萬元；第四的北富銀則是496.1萬元。將與永豐銀合併的京城銀則是493萬元，排名第五；國泰世華銀為467.6萬元。

純網銀部分，第二季三大網銀仍持續虧損，每位行員貢獻度都為負數，將來銀行為負384.9萬元、連線銀負184.8萬元，樂天銀則為負395.1萬元，僅有連線銀相較上季稍微減少虧損。

兆豐銀行 國銀

金管會：今年前八月對金融三業和上市櫃公司開罰1億3428萬元

金管會今日公布銀保證三局對金融三業及上市櫃公司開罰的最新統計，合計銀行、保險、證期局等三局共開罰1億3428萬元，其中以...

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

瞄準聯準會降息，據了解，台灣金控旗下台銀人壽趁勢新推定期養老險為客戶鎖利，相關商品在本周上架。台銀人壽此次推出的10年期...

鉅亨買基金攜手聯博及國泰投信 剖析現金流關鍵心法

美、台股市續創新高，美國並宣布進入風險管理式降息，對追求現金流的投資人而言，該選擇何種基金，才能兼顧收息與資產成長。「鉅...

趁機出售健亞股分 國發基金：與事實不符

國發基金投資的健喬信元日前宣布，將公開收購健亞生技股權。國發基金今表示，公司依證券交易法等相關規定，向主管機關申報並公告...

台幣匯率上沖下洗...午盤後由升轉貶4.3分 收30.294元

台股大漲，台幣則上沖下洗，早盤一度跟著台股連動，升破30.2元，最高來到30.175元，不過，午盤過後央行進場調節，終場...

