鉅亨買基金攜手聯博及國泰投信 剖析現金流關鍵心法

美、台股市續創新高，美國並宣布進入風險管理式降息，對追求現金流的投資人而言，該選擇何種基金，才能兼顧收息與資產成長。「鉅亨買基金」攜手聯博與國泰兩大投信，舉辦「贏戰變局、配息新思維」投資說明會，深入剖析全球股市展望，並揭示旗艦方案「鉅亨自由Pay」的設定心法。會中特別邀請基金教母蕭碧燕，憑藉30年投資經驗，分享如何從單純「領利息」進化到「養資產」的長線策略。

「基金教練」鉅亨買基金投資理財部協理陳顗全指出，領息族不應只關注「配息率」，而是「總報酬」。統計近20年各類資產表現，台股、美股與成熟股市總報酬明顯優於債券。然而市場上具配息級別的股票型基金數量有限，投資人若善用「鉅亨自由Pay」，即可運用累積級別基金，依需求設定自動提領金額與時間，打造穩定現金流。

陳顗全表示，「鉅亨自由Pay」另一亮點是具備下檔風險控管機制，避免本金遭過度提領。此外，投資人取得的現金流屬於提領機制，而非基金本身配息，因此能避開配息衍生的課稅與二代健保補充保費。

聯博投信資深投資策略師蘇智蘋表示，第二季財報優於預期，使S&P 500在2025年的獲利預估上修，2026年成長動能亦可望延續，為股市奠定基礎。她指出，美股自1980年代以來逐漸領先其他市場，近年因科技股驅動差距更大。隨著AI前景備受期待，半導體與應用領域三年內將快速成長。雖有短期波動，但美國企業競爭力全球居首，仍是不可忽視的核心投資市場。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，全球股市這一波由AI驅動的漲勢，本質上與2000年網路泡沫截然不同。當年市場充斥缺乏基礎的投機公司，最終大量消失；而此次AI應用場景遍地開花，涵蓋語音智能、自動駕駛、影像生成、機器人等領域，帶來實質產值成長。預估到2030年，全球AI經濟規模將達4.9兆美元，六年不到成長三倍以上，推動股市結構性機會，投資人不容錯過。

梁恩溢強調，台灣是全球唯一能在AI產業鏈中，從上游晶片到下游組裝完整供應的國家。

基金教母蕭碧燕分享退休投資的三階段規劃。青年期建議採定期定額，並透過「基金養基金」將獲利再投入市場，累積資產池；進入壯年期，可逐步配置入息型基金，但仍須兼顧資本利得投資，以確保持續增值；退休期則依靠入息型基金支付日常生活，未使用的資本再持續投資，必要時贖回利得，達到穩健生活與資產延續的雙重目標。蕭碧燕指出，投資並非追求最高報酬，而是找到最容易成功的方法。她強調，定期定額的關鍵在於「紀律」，就是「停利不停扣」。