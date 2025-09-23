快訊

趁機出售健亞股分 國發基金：與事實不符

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
健喬董事長林智暉。圖／本報資料照片
國發基金投資的健喬信元日前宣布，將公開收購健亞生技股權。國發基金今表示，公司依證券交易法等相關規定，向主管機關申報並公告公開收購健亞公司股份，屬證券市場之商業行為。

國發基金表示，國發基金設立目的旨在加速產業創新加值，前為配合政府疫苗政策，參與投資健亞公司，國發基金身為健亞公司股東，並派代表擔任該公司董事，基於善良管理人責任，透過參與公司董事會等方式主張公股相關權益，以維股東利益，並持續關注公司未來發展。

國發基金指出，有媒體報導指稱國發基金趁機出售健亞公司股分一事實屬臆測，與事實不符。

此外，國發基金前執行秘書蘇來守退休後擔任國發基金轉投資事業董事或獨立董事，國發基金也表示，已經函詢銓敘部、人事行政總處及公共工程委員會等相關主管機關，依公務員服務法第16條規定，國發基金非營利事業之目的事業主管機關，與公司間亦未有營建或採購業務關係，蘇來守退休後至基金轉投資事業擔任相關董事職務，尚無違反旋轉門條款。

國發基金 董事

