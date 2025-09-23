台幣匯率上沖下洗...午盤後由升轉貶4.3分 收30.294元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行適度調節，新台幣連四貶，收30.294元。圖／本報資料照片

台股大漲，台幣則上沖下洗，早盤一度跟著台股連動，升破30.2元，最高來到30.175元，不過，午盤過後央行進場調節，終場由升翻貶，收30.294元，貶4.3分。

匯銀主管表示，台股在台積電帶動下，持續創高，外資熱錢匯入力道不減，台幣重回升勢，早盤氣勢很強，但午盤過後有些後繼乏力，加上央行不願台幣升值太快，下午2時過後進場買匯，台幣逐步回跌，最後反而貶值收盤。

台幣連續第四個交易日貶值，從一度要衝破30關卡後一路反貶，匯銀主管分析，央行理監事會後，台幣轉貶，除了國際美元轉強，央行適度調節也發揮效果，市場預期心理降溫，出口商不再恐慌拋匯，降低了台幣升值壓力。

台幣升值 央行 台股

