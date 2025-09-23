台中銀行攜手若瑟醫院 舉辦數位防詐騙宣導活動

隨著社會高齡化，金融詐騙手法日益翻新，其中，失智長者與年長者常成為詐騙集團鎖定的目標。為強化高齡族群的金融防禦力，台中銀行與若瑟醫院失智照護中心於近期攜手合作，共同舉辦「有愛無礙，與您同在」數位反詐騙宣導活動，透過深入淺出的方式，為年長者築起一道堅固的財產防護網。

台中銀行表示，過去的防詐宣導多以年輕族群為對象，但近年發現，針對高齡者的詐騙案件層出不窮，且手法更加多元與狡猾。這些詐騙案常利用長輩的善心與信任，透過電話、訊息或面對面接觸，讓長輩在不知不覺中掉入陷阱。因此，台中銀行主動與長期深耕長照領域的若瑟醫院合作，希望將專業的金融知識帶入長照機構，直接服務最需要幫助的群體。

本次宣導活動以長輩們熟悉的日常生活情境為例，詳細解說幾種常見的詐騙類型。除了提醒長輩們提高警覺，勿輕信來路不明的「高報酬」投資或「穩賺不賠」的理財機會外，也特別針對透過網路或電話建立虛假關係的「愛情交友詐騙」進行說明，提醒長輩若遇陌生人提及金錢應保持警覺。

此外，面對冒充子女、孫子或檢察官等「親友借錢詐騙」，宣導活動也教導長輩們應保持冷靜，並立即聯繫真正的家人或相關單位查證，也提醒長輩們在參與假冒的「投票」或「抽獎」活動時，務必小心，以保護個人資料安全，避免落入陷阱。

若瑟醫院失智共同照護中心護理長也指出，失智症長輩因認知功能退化，更容易成為詐騙受害者。台中銀行與若瑟醫院附設的虎尾失智社區服務據點合作，不僅是單純的防詐教育，更是對長輩的全面關懷，將金融教育與社會關懷相結合，讓更多長者能安心享受樂齡生活，不再因詐騙而讓珍貴的記憶與財產「失憶」。