快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

惠譽信評：台灣純網銀虧損持續收斂 股東支援仍為關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽信評預期，台灣三家純網銀— 樂天國際商業銀行股份有限公司（樂天銀，A+(twn)/穩定）、台灣連線商業銀行股份有限公司（連線銀行，BBB+(twn)/穩定）及將來商業銀行股份有限公司（將來銀行）— 在業務擴張過程中將持續收斂虧損，但在尚未達成可持續獲利之前，仍需倚賴股東支援。惠譽並預期，自2025年第4季起，相關監管政策可能進一步鬆綁，有助於純網銀的存款動能與中小企業放款拓展，從而加速資產負債表成長。

惠譽認為，若放寬對線下輔助流程的限制—例如面對面身分驗證及設置實體金融服務站—將可強化純網銀觸及微型與中小企業客群的能力，進一步拓寬資金來源並開發新的放款機會。然而，人力成本與數位基礎建設支出上升，加上仍處於虧損狀態，意味著純網銀在短至中期內仍需仰賴股東的常態性資金支持。連線銀行已於2025年6月增資新台幣50億元以支持成長；惠譽預期，樂天銀與將來銀行亦將於2026年進行增資。

惠譽對純網銀的評等，主要建基於對其主要股東提供非常態性支援的預期。若這些純網銀在母集團中的角色或策略重要性出現明顯變化，將可能改變對股東支援的評估，進而影響其評等。

網銀 惠譽 股東

延伸閱讀

日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害

中職／球團出包靠球員救 林泓育好表現讓球迷、戰績都回來了

日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

捲入富商小三疑雲 樂天嘎琳自認「不適合娛樂圈」退出啦啦隊

相關新聞

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

瞄準聯準會降息，據了解，台灣金控旗下台銀人壽趁勢新推定期養老險為客戶鎖利，相關商品在本周上架。台銀人壽此次推出的10年期...

央行公布樺加沙颱風來襲停止上班地區的退票從寬處理措施

央行今日公布，9月23日受樺加沙颱風影響，致部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，依...

台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

台股續創新高的推動下，新台幣周三擺脫一連三日頹勢，保持領先主要亞洲貨幣。

比特幣下跌11.2萬美元 專家估短期盤整、中長期有需求支撐

比特幣近二日價格下殺至11.2萬美元，雖然機構持續加碼買入，但長期持有者獲利了結、礦工與衍生性商品的拋售壓力，再加上高利...

後續降息預期降 三大債市淨流入放緩

市場對於後續降息預期降溫，近期債市跌多於漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月12日至9月18日止近一周...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。