富達投信在台增設全球全委客服中心 深化在地布局及人才培育

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達投信持續深化在地布局，9月23日宣布在台灣增設全球全委客服中心（Global Mandate Services），進一步促進全球協作並提升台灣在區域中心的重要性，同時培育在地人才國際視野與經驗。

富達指出，富達深耕台灣市場近40年，長期致力運用投資專業，推出豐富且優質的產品，提供個人、金融通路、機構法人全方位投資服務，協助台灣投資人與全球投資脈動接軌，達成投資目標、建立更美好的財務未來。

富達表示，富達也持續擴大在台營運規模，積極運用全球化企業的資源，培育在地金融人才，充分體現將台灣作為亞太區重要據點的承諾。多年來，富達在台灣已設置多個具備亞太區職責的部門，包括產品行銷策略、產品發行規劃、財務規劃、商業服務等，職務範疇不僅限於台灣的業務，更涵蓋歐洲及亞太區各地相關需求。

為進一步促進全球協作並提升台灣在區域中心的重要性，富達宣布在台灣增設全球全委客服中心。該團隊將專責協助機構法人客戶提供量身打造的解決方案與顧問服務，支援新客戶導入、法規變更、內部策略專案及營運流程優化等，協助跨台灣、歐洲及中東等地客戶，因應市場變化、法規調整與營運挑戰。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示：「台灣是富達在亞太區發展的重要據點。我們相信台灣擁有專業且具備國際視野的金融人才，能夠支撐區域業務發展，並與全球市場接軌。」

李少傑指出，富達明年即將迎來在台成立40周年里程碑之際，持續投注資源，推動跨境合作，善用人才並推動人才培育與國際交流，展現對在地市場的承諾，也希望能進一步強化台灣在區域與全球資產管理產業的影響力，陪伴投資人邁向更美好的財務未來。

