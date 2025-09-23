快訊

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
瞄準聯準會降息，台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場。圖／本報資料照片
瞄準聯準會降息，台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場。圖／本報資料照片

瞄準聯準會降息，據了解，台灣金控旗下台銀人壽趁勢新推定期養老險為客戶鎖利，相關商品在本周上架。台銀人壽此次推出的10年期、以4%年率為定期給付水準，對台銀、土銀等台銀人壽的銀行通路將帶動的迴響效果，引公股金融圈高度矚目。

台銀人壽目前有業務員及銀行兩種類型的銷售通路，銀行通路則以台銀、土銀等公股行庫為主，其中，以軍公教族群居多的台銀客群，向來偏好類儲蓄型商品，尤其聯準會9月降息1碼之後，已被預期繼續降息，甚至明年降息幅度更大，因此也使台銀人壽決定此時推出把利率鎖在4%的美元定期養老險商品，10年後直接領回一筆年息4%、資產增值約40%的滿期金，讓客戶在聯準會啟動降息循環之時，仍有機會得到高利息收。

台銀人壽內部評估，如何既穩定資產增值，又防範通膨侵蝕購買力，已成為國人退休理財規畫的重中之重，相關保單亦有市場性可開發；而此次台銀人壽所推出的定期養老險商品，以美元收付，固定利率為4%。

尤其和進入降息循環之後，利變型商品的利率恐因為利率一路降低而持續縮水相較，該定期養老險是用固定利率4%計息，等於讓客戶所收到的收益不會縮水，將成為該商品最大的號召力。該商品為一年繳商品，繳費一次即享10年保障，且保費2萬美元及7.5萬以上分別享有0.7%及1.2%高保費折扣。

台銀人壽評估，國人的「退休金缺口」越來越嚴峻，許多人預估勞保加計勞退給付無法完全支應退休後的生活支出，加上醫療、物價與長期照護等費用，20年退休生活的總缺口常常是數百萬至上千萬新台幣，此次推出的定額養老險一方面可有效減少新台幣貶值與本地通膨，和不確定經濟政策所帶來的風險，另一方面美元固定利率產品在美元計價下鎖定較高的利率，也能抵禦未來利率下行與通膨壓力，除了傳統的壽險保障功能，還兼而有養老收益保值功能。

台銀人壽舉例，以40歲林先生投保該定期養老險10.2萬美元為例，享有1.2%高保費折扣後，實繳保費為100726美元，首年壽險保障倍數約為1.75倍，10年保障期間除享有壽險保障外，於第10保單年度滿期仍生存即可領回滿期金140760 美元，若以滿期保險金除以實繳保費為139.75%，資產增值約40%。

