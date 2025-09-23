凱基證券、凱基期貨發布永續報告書 展現推動ESG成果

凱基證券與凱基期貨發布《2024 年永續報告書》與氣候相關財務揭露報告，以 「擘劃永續治理、智慧永續金融、菁英永續人才、低碳永續環境、共創永續社會」 五大核心策略為主軸，全面呈現公司在治理、永續金融、人才培育、環境永續與社會實踐等面向的成果，強調永續發展不僅是責任，更是推動金融業轉型的重要驅動力。

凱基證券與凱基期貨在治理與金融創新展現顯著成效，偕同凱基金控通過 SBTi 審核，設定符合科學基礎之減碳路徑，並導入 TCFD(氣候相關財務揭露)、逐步對接 PCAF Part B 與 TNFD(自然相關財務揭露)，展現國際揭露的前瞻性，2024 年更啟動 IFRS S1/S2 導入專案，積極因應未來財務揭露趨勢。在推動永續金融方面，凱基證券承銷 16 件綠色債券，累積豐富承銷經驗，深受資本市場肯定，並推出全台首檔永續發展交換債券及多檔境外 ESG 結構型債券，持續拓展責任投資商品版圖，以及與台灣大學合作建立 ESG 投資互動平台，提升年輕世代對責任投資的認知與參與，深化社會影響力。

在人才培育、環境永續與社會影響上，凱基證券、凱基期貨亦展現內外一致的永續精神。積極推動人才培育方面， 2024 年總計完成超過 16 萬小時教育訓練，課程涵蓋 ESG 及培育永續發展金融人才，提升員工專業能量。在環境實績方面，營運碳排放較 2022 年下降 33%，使用再生能源達 360 萬度；綠色採購金額突破新台幣 1.1 億元，年增 56%，員工餐廳更榮獲「環保餐廳」認證，持續採購有機、友善環境食材，落實綠色生活。在社會實踐上，全年防詐教育觸及 17 萬人，榮獲證交所「反詐騙評鑑傑出獎」肯定；此外，同仁年度志工服務時數累積超過 3 萬小時，全台淨灘活動場次、參與人數連續四年創下金融業第一，同時積極投入棲地維護行動，推動地方創生。

凱基證券與凱基期貨表示，五大核心策略已逐步制度化，有效發揮集團綜效。未來，公司將持續深化責任金融商品的設計與承銷，加速自身營運減碳進程，並擴大社會參與與影響力。公司視 ESG 為企業韌性與價值創造的關鍵引擎，致力成為推動台灣資本市場永續轉型的催化者。