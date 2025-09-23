快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

凱基證券、凱基期貨發布永續報告書 展現推動ESG成果

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、凱基期貨推動永續成果。凱基證券／提供
凱基證券、凱基期貨推動永續成果。凱基證券／提供

凱基證券與凱基期貨發布《2024 年永續報告書》與氣候相關財務揭露報告，以 「擘劃永續治理、智慧永續金融、菁英永續人才、低碳永續環境、共創永續社會」 五大核心策略為主軸，全面呈現公司在治理、永續金融、人才培育、環境永續與社會實踐等面向的成果，強調永續發展不僅是責任，更是推動金融業轉型的重要驅動力。

凱基證券與凱基期貨在治理與金融創新展現顯著成效，偕同凱基金控通過 SBTi 審核，設定符合科學基礎之減碳路徑，並導入 TCFD(氣候相關財務揭露)、逐步對接 PCAF Part B 與 TNFD(自然相關財務揭露)，展現國際揭露的前瞻性，2024 年更啟動 IFRS S1/S2 導入專案，積極因應未來財務揭露趨勢。在推動永續金融方面，凱基證券承銷 16 件綠色債券，累積豐富承銷經驗，深受資本市場肯定，並推出全台首檔永續發展交換債券及多檔境外 ESG 結構型債券，持續拓展責任投資商品版圖，以及與台灣大學合作建立 ESG 投資互動平台，提升年輕世代對責任投資的認知與參與，深化社會影響力。

在人才培育、環境永續與社會影響上，凱基證券、凱基期貨亦展現內外一致的永續精神。積極推動人才培育方面， 2024 年總計完成超過 16 萬小時教育訓練，課程涵蓋 ESG 及培育永續發展金融人才，提升員工專業能量。在環境實績方面，營運碳排放較 2022 年下降 33%，使用再生能源達 360 萬度；綠色採購金額突破新台幣 1.1 億元，年增 56%，員工餐廳更榮獲「環保餐廳」認證，持續採購有機、友善環境食材，落實綠色生活。在社會實踐上，全年防詐教育觸及 17 萬人，榮獲證交所「反詐騙評鑑傑出獎」肯定；此外，同仁年度志工服務時數累積超過 3 萬小時，全台淨灘活動場次、參與人數連續四年創下金融業第一，同時積極投入棲地維護行動，推動地方創生。

凱基證券與凱基期貨表示，五大核心策略已逐步制度化，有效發揮集團綜效。未來，公司將持續深化責任金融商品的設計與承銷，加速自身營運減碳進程，並擴大社會參與與影響力。公司視 ESG 為企業韌性與價值創造的關鍵引擎，致力成為推動台灣資本市場永續轉型的催化者。

凱基證 期貨

延伸閱讀

響應推動淨零永續 部立胸腔病院近半員工2周健走1850公里

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

航站職人ESG公益活動 桃機員工陪伴孩童體驗機場作業

台灣下大單！麵粉同業工會承諾3年購360萬噸 美國小麥期貨價翻紅

相關新聞

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

瞄準聯準會降息，據了解，台灣金控旗下台銀人壽趁勢新推定期養老險為客戶鎖利，相關商品在本周上架。台銀人壽此次推出的10年期...

央行公布樺加沙颱風來襲停止上班地區的退票從寬處理措施

央行今日公布，9月23日受樺加沙颱風影響，致部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，依...

台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

台股續創新高的推動下，新台幣周三擺脫一連三日頹勢，保持領先主要亞洲貨幣。

比特幣下跌11.2萬美元 專家估短期盤整、中長期有需求支撐

比特幣近二日價格下殺至11.2萬美元，雖然機構持續加碼買入，但長期持有者獲利了結、礦工與衍生性商品的拋售壓力，再加上高利...

後續降息預期降 三大債市淨流入放緩

市場對於後續降息預期降溫，近期債市跌多於漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月12日至9月18日止近一周...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。