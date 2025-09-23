合庫人壽推出「合利超旺」利率變動型壽險 宣告利率達2.75%

隨著中秋節即將到來，許多民眾即將收到中秋節獎金或股票配息，合庫人壽特別提醒大家，不妨將這筆意外之財，運用於穩健的財務規劃中。合庫人壽全新推出「合作金庫人壽合利超旺利率變動型終身壽險–定期給付型」（下稱「合利超旺」保險專案），以台幣計價，宣告利率高達2.75%的優勢，提供穩健資產增值、高齡友善投保機制及彈性保障規劃，為國人打造全方位的財務與人身風險解決方案。

合庫人壽總經理藍年紳表示：「中秋節是團圓與收穫的時刻，我們鼓勵民眾將獎金或股利轉化為穩健保障。合利超旺保險專案結合高利率、保障多元靈活、還提供免費居家照顧服務，完美應對少子高齡化挑戰，讓每位保戶在財務自由與家庭幸福間取得平衡。」可在目前的利率環境下參與2.75%宣告利率，讓資產及保障穩健成長。此外，投保保費達新台幣50萬元，配合特定繳費管道，最高可享有3%折扣，讓保障在通膨時代更經濟實惠。

在高齡少子化趨勢下，合利超旺保險專案提供2年期繳機制，投保年齡最高達87歲，打破傳統年齡限制，同時特別設計「增加基本保險金額選擇權」，讓保戶在符合特定條件下（如結婚或新生兒出生），可申請增加保障金額，無需重新核保。值得一提的是，此專案還針對搭乘大眾運輸（包含陸海空大眾運輸工具）發生的特定意外身故，提供額外30%保障，無論是上班族或常出國旅行的保戶，這項加成保障都能強化風險防護。

此外，合庫人壽還提供專屬「安心守護」家庭照顧計劃，今年提供免費15小時彈性照顧替手居家服務及專業指導員到府協助，協助盤點並整合長照資源，為保戶量身打造高效能家庭照顧方案。計劃涵蓋「安心三部曲」：心理建設、資源盤點、服務連結，以及「守護五法寶」：照顧安排、喘息服務、實務指導、家庭會議、安心交接，讓保戶以最有效率方式照顧家人。此設計不僅貼合人生里程碑，也為少子化社會下的家庭提供強大支持，讓愛與責任無縫接軌。

藍年紳同時也提醒，選擇一家財務穩健、信譽良好的保險公司相當重要，合庫人壽今年上半年度資本適足率1414.51%、淨值比率21.17%，並且連續10年發放現金股利，擁有健全的財務體質，加上完整商品線以及多元的保戶服務，不但是一家值得國人信任的保險公司，更是保戶最溫暖的保險夥伴。