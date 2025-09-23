颱風樺加沙來襲 票交所：停班地區退票從寬處理

快訊

中央社／ 台北23日電

颱風樺加沙來襲，導致部分地區停止上班，台灣票據交換所今天表示，支票存款戶資金調度可能受到影響，因此對颱風來襲導致停止上班地區，退票採取從寬處理措施。

台灣票據交換所透過新聞稿指出，今天受到颱風樺加沙影響，部分地區停止上班，為了顧及支票存款戶資金調度受影響，有關存款不足退票紀錄，依據台灣票據交換所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。

第一，支票存款戶於9月23日、24日所發生的存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回，或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。但若支票存款戶於原退票據重提付訖前，提取備付款者，該退票將會再列入紀錄。

而支票存款戶因颱風遭受災害，導致影響票款清償能力者，得檢具證明文件，向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內，所發生的存款不足退票，暫不因退票達3張而通報為拒絕往來戶，且於期間內辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付的註記者，退票紀錄不對外提供查詢。

第二，如果9月23日以後，仍受颱風影響，發生全台或部分地區停止上班的情形，將繼續比照上述因應措施辦理。

颱風 金融業

