建築綠色授信領航者 土銀參與都更博覽會提供免費諮詢

隨著都更危老案積極推動，土地銀行於20日至21日參與「第七屆危老+都更博覽會」提供免費諮詢服務，透過寓教於樂與民眾互動傳達綠色建築知識，並結合樂活養老貸款、安養信託等產品提供全方位金融服務。

依照內政部統計，全國屋齡超過30年以上的建物約500萬戶，已超過總體住宅存量（約948萬戶）的半數。為協助推動都市更新與危老重建之國家政策，土地銀行主動出擊，除積極承作「都市更新及危老建築物加速重建貸款」，以確保國人居住安全與品質，並針對建築綠色融資與綠建築房貸案件提供利率或手續費優惠，擴大效益。

對於符合「建築綠色融資」方案的都更危老案件，土地銀行皆適度提供利率優惠，截至8月底已核定288件，逾新臺幣（以下同）1,435億元建築綠色融資，鼓勵建築物取得「綠建築銀級以上標章」、「建築能效2級以上標示」、「耐震設計標章」、「智慧建築證書」、採用「具綠色標章建材」、設置「再生能源發電設備」、「電動車充電椿」等，展現土地銀行對永續發展的重視，共同打造綠色新家園。

民眾在申請購屋貸款時，只要建築物為內政部認可銀級以上「綠建築標章」或「候選綠建築證書」且在有效期限內，土地銀行得提供手續費優惠，藉此鼓勵消費者在購屋時選擇對環境友善之綠建築，與環境共融共好。

土地銀行身為國營不動產專業銀行，響應政策開辦承作都市更新融資業務，截至8月底，土地銀行承作都更融資及屬縣市政府核定之危老重建計畫融資合計約2,960餘億元，居八大公股銀行之首。

因應綠色金融與淨零排放目標，土地銀行今年營運主軸為「擴大綠色金融．共創永續未來」，除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、臺電供應商融資等業務。