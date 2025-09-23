快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

建築綠色授信領航者 土銀參與都更博覽會提供免費諮詢

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著都更危老案積極推動，土地銀行於20日至21日參與「第七屆危老+都更博覽會」提供免費諮詢服務，透過寓教於樂與民眾互動傳達綠色建築知識，並結合樂活養老貸款、安養信託等產品提供全方位金融服務。

依照內政部統計，全國屋齡超過30年以上的建物約500萬戶，已超過總體住宅存量（約948萬戶）的半數。為協助推動都市更新與危老重建之國家政策，土地銀行主動出擊，除積極承作「都市更新及危老建築物加速重建貸款」，以確保國人居住安全與品質，並針對建築綠色融資與綠建築房貸案件提供利率或手續費優惠，擴大效益。

對於符合「建築綠色融資」方案的都更危老案件，土地銀行皆適度提供利率優惠，截至8月底已核定288件，逾新臺幣（以下同）1,435億元建築綠色融資，鼓勵建築物取得「綠建築銀級以上標章」、「建築能效2級以上標示」、「耐震設計標章」、「智慧建築證書」、採用「具綠色標章建材」、設置「再生能源發電設備」、「電動車充電椿」等，展現土地銀行對永續發展的重視，共同打造綠色新家園。

民眾在申請購屋貸款時，只要建築物為內政部認可銀級以上「綠建築標章」或「候選綠建築證書」且在有效期限內，土地銀行得提供手續費優惠，藉此鼓勵消費者在購屋時選擇對環境友善之綠建築，與環境共融共好。

土地銀行身為國營不動產專業銀行，響應政策開辦承作都市更新融資業務，截至8月底，土地銀行承作都更融資及屬縣市政府核定之危老重建計畫融資合計約2,960餘億元，居八大公股銀行之首。

因應綠色金融與淨零排放目標，土地銀行今年營運主軸為「擴大綠色金融．共創永續未來」，除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、臺電供應商融資等業務。

土地銀行 都市更新 綠建築

延伸閱讀

【作家餐桌2.0】栩栩／無國界的煎餃博覽會

台北國際照顧博覽會 「鄰近健康」分享社區藥局如何奇兵突圍？

32種特有種鳥類徽章首次亮相 世界賞鳥博覽會今在台中市登場

首屆賞鳥博覽會9/20起台中登場 設120展示攤位

相關新聞

台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

台股續創新高的推動下，新台幣周三擺脫一連三日頹勢，保持領先主要亞洲貨幣。

比特幣下跌11.2萬美元 專家估短期盤整、中長期有需求支撐

比特幣近二日價格下殺至11.2萬美元，雖然機構持續加碼買入，但長期持有者獲利了結、礦工與衍生性商品的拋售壓力，再加上高利...

後續降息預期降 三大債市淨流入放緩

市場對於後續降息預期降溫，近期債市跌多於漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月12日至9月18日止近一周...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

兆豐金、中信金 配息添動能

繼兆豐金後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制，法人認為，此舉將有利...

三商壽成交價 看兩關鍵

三商美邦人壽招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。