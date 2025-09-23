台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新台幣擺脫連三跌。路透
台股續創新高的推動下，新台幣周三擺脫一連三日頹勢，保持領先主要亞洲貨幣。

據台北外匯公司報價，台幣兌美元較上日收盤上漲0.14%，報新台幣30.208元。

美元指數（DXY）周二在連續三日上漲後回落，聯準會（Fed）理事米倫表示利率過高，並闡釋未來幾個月大幅降息以保護勞動市場的必要性。同時，輝達（NVIDIA）表示，將向OpenAI投資至多1,000億美元，用於支持新資料中心及相關基礎設施的建設。這一利多帶動台股AI概念股走揚。

台灣出口表現是新興亞洲少數的亮點之一，可望帶動新台幣進一步走強。

台灣今天另將公布8月外銷訂單，市場預測年增約13%，連續7個月兩位數成長。彭博行業研究估計，晶片外銷金額可望繼續攀升，在8月創下新高後再創佳績。

相較之下，其他亞洲國家近來出口令人失望。由於先前因應美國關稅提前出貨的效應已消退，南韓9月初步出口顯得疲弱，受到美國加徵關稅拖累；新加坡上月非石油本地出口衰減11.3%，創2024年3月以來最大跌幅。

新台幣本月迄今表現僅次於泰銖，是亞洲第二強勢貨幣，這波走升態勢預料還會持續一段時間。

