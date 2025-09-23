法國巴黎銀行財富管理：防禦型類股迎輪動契機

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第195期指出，降息週期啟動，防禦型類股迎輪動契機。

美國聯準會上周降息一碼，法國巴黎銀行財富管理指出，聯準會啟動寬鬆周期可能引發類股輪動。公用事業、消費必需品和醫療保健等防禦性類股歷史上表現較佳，短期內可能出現策略性投資機會。企業獲利動能將是支撐估值的關鍵。歷史經驗顯示，股市通常在降息初期表現分歧，但在聯準會啟動降息的六個月後，股市多呈現正報酬。

法國巴黎銀行財富管理指出，科技股估值仍低於2000年與2021年高點，為股市提供支撐。多家美國科技巨頭在今年第2季財報中看好需求前景，強調維持高資本支出的重要性，進一步推升與人工智慧（AI）基礎建設相關題材的表現。儘管美股動能延續，對美股仍保持謹慎看法，建議減碼科技類股和能源類股。

科技類股方面，建議投資人保持多元配置，優先選擇具備AI變現能力的軟體與通訊服務龍頭。近期半導體等硬體類股表現強勁，但軟體類股在落後一段時間後開始展現吸引力。多家AI企業公布強勁業績與正面展望，顯示基本面穩健，不過晶片關稅仍可能帶來下行風險，因此建議聚焦於領導企業並分散配置。

能源類股方面，隨著AI推升電力需求，市場對核能的關注增加，受惠於供需失衡與新型反應爐題材，鈾業相關企業表現突出，核能價格顯著反彈。

相較之下，公用事業類股受惠於AI電力需求激增以及利率走低環境，利潤空間有望擴大，加上其對國際貿易衝擊的敏感度低，具備防禦性配置價值。