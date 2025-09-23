美股美債都好 法人：這檔平衡型基金手握科技股命脈

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球金融市場動態變化甚劇，美國聯準會（Fed）9月釋出降息訊號，重啟降息循環，國泰投信表示，在這樣的環境下，傳統的股票或單一債券資產，承受利率與景氣的壓力風險大幅上升，相比之下，平衡型基金同時配置股票與債券等多類資產，具備「攻防兼備、分散風險」的特性，成為投資人理想的防禦與成長兼具的工具，可以鎖定國泰美國多重收益平衡基金，當利率下降時，債券價格有望上升，而股票資產若選股得宜，也可以分享經濟回升與企業獲利改善的紅利，對於希望兼顧收益與波動控制的投資人來說，平衡型基金是資產配置的重要布局。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，該檔平衡型基金主打美國股債市場，強調「多重收益」與「平衡」策略雙重目標，截至8月31日，基金以35.10%股票、49%公司債券、2.78%政府公債等多元工具做資產配置，以分散單一資產或單一市場的波動風險，具備黃金比例配置特性，能在股債輪動、市場震盪時調整持倉，追求在不同經濟情境下皆有不錯的表現，此外，該基金提供多幣別計價與不同幣別配息選擇，有新台幣、美元、人民幣等，配息與不配息級別皆有，可依投資人對匯率風險與現金流需求做選擇，增加彈性。

范姜佩瑩指出，國泰美國多重收益平衡基金最大優勢是股票部位聚焦在受惠AI趨勢的科技股，成分股包含AI軟體供應商Palantir、全球第二大軟體公司Oracle、GPU霸主Nvidia、社群媒體巨擘Meta等，全是AI發展的領先者，今年股價漲勢驚人，掌握全球科技發展趨勢。

展望未來，國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，川普力拚2026期中選舉，2025年的首年績效將會被放大檢視，美國聯準會的貨幣政策走向仍須關注，隨著勞動數據走弱，加上通膨走勢仍可控，目前市場預期至年底仍有機會再降息兩碼。歷史經驗顯示，降息循環有望帶動債券殖利率下滑，屆時將推升債券價格，對投資等級公司債、政府公債及高評級金融債形成支撐；其次，成長溫和下行的情境下，搭配寬鬆的資金環境，也有利股市表現。

不過，經濟前景並非完全無虞，國泰投信認為，面對降息循環的重啟，以及全球經濟不確定性增高的局面，選擇一檔能彈性調整、收益與成長兼顧、風險管理到位的平衡型基金，將是資產配置的關鍵，建議投資人採取定期定額策略，分批買進以攤平成本，不用擔心買高賣高，在震盪中也能掌握獲利契機。

美國聯準會 國泰 債券

