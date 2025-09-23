比特幣下跌11.2萬美元 專家估短期盤整、中長期有需求支撐

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣9月23日恐懼貪婪指數顯示為中性。圖片取自 Coinglass
比特幣近二日價格下殺至11.2萬美元，雖然機構持續加碼買入，但長期持有者獲利了結、礦工與衍生性商品的拋售壓力，再加上高利率環境推升資金成本，使得市場買盤難以抵銷整體供給壓力。短期來看價格盤整，中長期則仍有機構參與為比特幣價格提供支撐。

HOYA BIT加密貨幣交易所分析指出，買賣之間的「時間差與量差」是此次價格下跌的主因。機構進場通常採取分批或平均布局，甚至可能透過鎖定計畫分散風險；相對地，長期持有者的獲利了結往往集中於特定價位，賣壓更快速與集中，導致局部區間出現供給超過需求的情況。

HOYA BIT認為，短線壓力主要來自亞洲交易時段的流動性與市場情緒，但數據顯示，多數換手發生在美國聯準會會議前後湧入的短期資金，長線持有者保持不動，意味著整體風險並未失控。

不過，HOYA BIT表示，美股近期表現良好，市場整體風險情緒並未明顯惡化。美國機構投資人也逐步透過比特幣ETF參與市場，無需直接持有或保管加密資產，降低進入門檻。數據顯示，比特幣ETF的持有者數量與資產規模正穩步增加，顯示機構對比特幣的長期配置需求仍在，可能在中長期為比特幣提供一定支撐。

比特幣 美國聯準會 壓力

