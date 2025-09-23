富邦人壽、富邦產險推動微型保險逾10年 守護超過20萬名弱勢民眾

富邦金控旗下富邦人壽、富邦產險攜手富邦慈善基金會以落實「公平待客」與「普惠金融」的核心精神，投入微型保險捐贈逾10年，協助身心障礙者、低收入戶及偏鄉弱勢家庭獲得基本保障，減緩意外風險帶來的衝擊，累計捐贈金額突破1.21億元，總保額超過718.6億元，守護超過20萬名弱勢民眾。兩家公司致力與社福團體、地方政府共同建構社會安全網，實踐永續經營與社會責任的用心，也榮獲全台多地地方政府頒贈感謝狀肯定。

微型保險是專為經濟弱勢族群量身打造的保障方案，保費親民卻能在意外發生時提供最基本的身故、失能或醫療補償，可有效降低重大意外對家庭經濟造成的衝擊。富邦人壽與富邦產險結合自身專業與公益精神，期望透過微型保險捐贈，讓更多需要幫助的民眾擁有一份安心後盾，也具體展現企業守護社會、回饋大眾的承諾。

富邦人壽自2014年起透過富邦慈善基金會，持續捐贈微型保單予身心障礙者與低收入民眾，累計捐贈金額達9,010萬元，保障人數逾13萬人，總保額突破470億元，展現保險的溫柔力量。今年更獲花蓮、高雄、南投等地方政府頒贈感謝狀，肯定其長期公益行動。

在法務部推動「國家希望工程」政策目標下，富邦人壽亦攜手臺灣更生保護會，推動弱勢更生人微型保險專案，由富邦全額支應保費，協助家庭預防意外風險。富邦集團董事長蔡明忠長期關注弱勢處境，秉持「每個人都值得擁有第二次機會」的理念，認為企業應展現社會責任，積極參與社會安全網建構，協助更多人重建生活、重新出發。

富邦人壽總經理陳世岳表示，微型保險雖小，卻能在關鍵時刻發揮撐住家庭的力量，真正實踐「在你最需要的時候，有人願意陪你一起撐過去」的保險精神。

富邦產險長期關注弱勢族群的基本保障需求，積極實踐普惠金融精神。富邦產險自2011年起攜手富邦慈善基金會推動微型保險專案，透過主動捐贈予多個社福團體及縣市社會局，協助偏鄉地區與各縣市的經濟弱勢及身心障礙者，提供保費親民、保障簡單易懂的微型保險商品，開辦至今，富邦產險捐贈金額已超過3,100萬元，截至8月底累計保障超過7.8萬人，累積總保額為248.6億元。

富邦產險總經理賴榮崇表示，為協助弱勢民眾減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境，富邦產險以微型保險協助更多弱勢民眾提升生活韌性的表現。推動微型保險的核心理念在於提供經濟弱勢民眾基本的傷害死亡及失能保障，避免因發生意外事故而陷入經濟困境，期望透過推動微型保險專案，讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障，建構社會風險防護網，落實保險業支持永續與普惠金融的社會價值。