金管會公布虛擬資產服務業登記名單 HOYA BIT 加密貨幣交易所入選

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
金管會公布虛擬資產服務業登記名單，禾亞數位科技（HOYA BIT 加密貨幣交易所）入選。（路透）
台灣加密產業正式迎來歷史性時刻，金管會昨日公布「虛擬資產服務業登記制」獲准名單。禾亞數位科技（HOYA BIT 加密貨幣交易所） 入列第一批獲准的合法交易平台，象徵台灣市場從「防制聲明」走向「完整登記制」的新篇章，產業自此進入制度化與長期化發展的階段。

這次一共有九家業者合格，禾亞數位科技創辦人彭云嫻指出，未來五年，台灣將迎來兩大趨勢：一是穩定幣與跨境支付的加速普及，二是現實資產代幣化（RWA）成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。台灣擁有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。

HOYA BIT交易所分析投資人的三大核心痛點：「門檻、恐懼與不安全感」。門檻上，HOYA BIT支援新台幣直購加密貨幣，不像國際交易所需先將資金換成美元穩定幣（USDT、USDC）才能買幣，有助投資人少一道程序，也省下一筆手續費與匯率波動風險。投資門檻降低至 300 元。

其次，不少投資人對加密貨幣心存疑慮，但HOYA BIT是全台第一批協助警政署將詐騙金額返還的交易所，迄今已成功處理逾30起案件、累計返還金額近千萬元。

第三是安全感，HOYA BIT與遠東銀行合作，將新台幣100%置入信託，並導入美國Fireblocks國際級錢包架構。同時 HOYA BIT 已通過ISO 27001國際資安認證，並提供真人客服與 LINE 官方社群，讓投資人隨時獲得協助，杜絕「求助無門」的困境。

禾亞數位科技創辦人彭云嫻表示，登記制不是一個終點，而是全新的起點。它讓台灣加密產業真正站上國際舞台，也讓投資人第一次能以合規制度為靠山。

新台幣 加密貨幣

