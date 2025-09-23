期交所9月23日 調高聯亞期貨契約保證金比例

臺灣期貨交易所9月23日調高聯亞（3081）期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的兩倍，這次調高係聯亞經櫃檯買賣中心於2025年9月19日公布為處置有價證券(處置期間為2025年9月22日至10月7日)。

期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例，自2025年9月23日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年10月7日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。