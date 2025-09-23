期交所9月23日 調高聯亞期貨契約保證金比例

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所9月23日調高聯亞（3081）期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的兩倍，這次調高係聯亞經櫃檯買賣中心於2025年9月19日公布為處置有價證券(處置期間為2025年9月22日至10月7日)。

期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例，自2025年9月23日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年10月7日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

後續降息預期降 三大債市淨流入放緩

市場對於後續降息預期降溫，近期債市跌多於漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月12日至9月18日止近一周...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

兆豐金、中信金 配息添動能

繼兆豐金後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制，法人認為，此舉將有利...

三商壽成交價 看兩關鍵

三商美邦人壽招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山...

壽險百億神單 再添一張…國泰新增一商品入榜

「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜，整體壽險業今年前八月共誕生十張百億神單，即...

百億保單兩大特色 迎合雙高需求

壽險業今年前八月共誕生十張「百億神單」，其中六張是投資型商品、兩張利變型商品，以及兩張分紅保單。

