後續降息預期降 三大債市淨流入放緩

市場對於後續降息預期降溫，近期債市跌多於漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月12日至9月18日止近一周，三大債市仍保持淨流入、但動能稍減；其中，投資級企業債仍維持淨流入居冠、但金額降溫至29.7億美元；其次是非投資等級債基金，淨流入金額降溫至11億美元；新興市場債淨流入降至2.9億美元。

安聯投信表示，聯準會如期降息一碼，鮑威爾有關通膨的謹慎言論降低市場對年內大幅降息預期。10年期公債殖利率走升，債市跌多於漲。市場下調對聯準會年內大幅降息預期，據最新點陣圖預示今年還有兩次降息空間，聯準會小幅上調對2026年經濟成長預估值。

針對近期債市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，市場對聯準會預防性降息反應相對平淡，但在借貸成本下降背景支撐下，仍隨風險性資產走強；債市波動續降，非投資級債維持低檔，利差收斂，新興貨幣回升股票流入創今年以來新高，債券資金減緩。

陳信逢表示，今年下半年美國債券市場並非單純「降息利多」敘事，而是進入一個由結構性通膨壓力、財政赤字與政策不確定性交織而成的新宏觀格局。儘管聯準會啟動降息，這種環境將使聯準會決策陷入兩難，不敢大刀闊斧降息，致使長天期公債殖利率難以大幅下降；另一方面，投資人對通膨、財政及政策不確定性補償要求升高，會要求更高風險溢價，市場對長期風險重新定價，因此即使在聯準會降息環境下，也可能對長期殖利率形成持久性上行力量，部分抵銷降息利多效果。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，風險資產反彈強勁，總體環境仍存在不確定性，特別是貿易與貨幣政策。然經濟基本面展現韌性，經濟數據展現韌性。正面因子包括:貿易緊張仍在但已趨於穩定、盈餘預估出現回升、聯準會立場轉向寬鬆、資本市場活躍、政府支出成為推力。

展望第4季，謝佳伶表示，預期仍將擴張，雖關稅可能拖累部份成長。若貿易政策逐漸明朗，企業支出、投資、雇用與併購活動將恢復。中長期成長動能包括：財政刺激、放鬆管制、資本支出、提升生產力、以及再工業化浪潮。

謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來接近票息的報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。公司基本面穩健，短期內再融資壓力有限，公司也持續致力於維持穩健的資產負債表，整體新發行量可望維持穩定。預估違約率可望維持在歷史平均之下。