快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

三商壽成交價 看兩關鍵

經濟日報／ 記者陳佩嘉林勁傑／台北報導

三商美邦人壽（2867）招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山金雙龍搶珠，而決定價格的關鍵因素，在於三商壽是否能與主管機關談好接軌細節。

據了解，目前財務顧問公司摩根士丹利正積極協調三商壽與主管機關協調，包括接軌ICS的「補考」問題，以及未來「個案申請」能否談到好條件，都決定未來出售的價格，而買家也積極透過大摩，進一步了解細節。

目前呼聲最高的中信金控與玉山金，前者希望擴大規模，後者希望增加壽險版圖，是目前最積極的買家。

原先市場還傳出南山人壽也在招親名單，不過據了解，南山人壽並沒有積極出價，南山人壽董事長尹崇堯，日前出席公開場合，已表達「現階段專注南山人壽本身的發展」，暗示南山對收購三商壽的立場。

業界人士指出，目前玉山金並沒有壽險團隊，加上旗下沒有壽險公司，未來若併購三商壽，對未來的獲利、籌資，壓力都不小，尤其三商壽若過渡期減為五年，相較別家15年還款，對財務更為吃緊。

至於中信金，業界人士說，過去中信有過併購壽險經驗，並且擁有自身壽險團隊，未來若合併三商壽，合併後若財務條件許可，或許能爭取到15年的過渡期，對中信而言，負擔較小。

據了解，作業流程分兩階段，第一階段為不具約束力出價，到真正具法律約束力的第二階段至少會走兩個月，並經過盡職調查，此案約到10月時即為實際廝殺階段，但也未必「價高者得」，視個案包括送件後主管機關是否樂見等也均會列入考量。

玉山金董事長黃男州日前強調個案無法評論，但玉山長期而言的確需要保險公司，希望金控茁壯過程包括銀行、證券及保險三支柱，但這是長期眼光，至於到底什麼時間看緣分，併購做得好是成長速度可以很快，做得不好是通向地獄之門。

中信金控 玉山金 三商壽

延伸閱讀

百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

商辦與百貨落成助威 五大壽險不動產收益倍增 上半年達228億元

壽險一站式投保 打科技牌

專家教你保／守護晚年生活 備妥四類保障

相關新聞

兆豐金、中信金 配息添動能

繼兆豐金後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制，法人認為，此舉將有利...

壽險百億神單 再添一張…國泰新增一商品入榜

「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜，整體壽險業今年前八月共誕生十張百億神單，即...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

三商壽成交價 看兩關鍵

三商美邦人壽招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山...

百億保單兩大特色 迎合雙高需求

壽險業今年前八月共誕生十張「百億神單」，其中六張是投資型商品、兩張利變型商品，以及兩張分紅保單。

虛擬資產服務 九業者合規 未取得資格仍交易者可處兩年以下徒刑

金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）洗錢防制登記名單，除了八家原先在洗錢防制法遵聲明名單上的業者之外，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。