三商壽成交價 看兩關鍵

三商美邦人壽（2867）招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山金雙龍搶珠，而決定價格的關鍵因素，在於三商壽是否能與主管機關談好接軌細節。

據了解，目前財務顧問公司摩根士丹利正積極協調三商壽與主管機關協調，包括接軌ICS的「補考」問題，以及未來「個案申請」能否談到好條件，都決定未來出售的價格，而買家也積極透過大摩，進一步了解細節。

目前呼聲最高的中信金控與玉山金，前者希望擴大規模，後者希望增加壽險版圖，是目前最積極的買家。

原先市場還傳出南山人壽也在招親名單，不過據了解，南山人壽並沒有積極出價，南山人壽董事長尹崇堯，日前出席公開場合，已表達「現階段專注南山人壽本身的發展」，暗示南山對收購三商壽的立場。

業界人士指出，目前玉山金並沒有壽險團隊，加上旗下沒有壽險公司，未來若併購三商壽，對未來的獲利、籌資，壓力都不小，尤其三商壽若過渡期減為五年，相較別家15年還款，對財務更為吃緊。

至於中信金，業界人士說，過去中信有過併購壽險經驗，並且擁有自身壽險團隊，未來若合併三商壽，合併後若財務條件許可，或許能爭取到15年的過渡期，對中信而言，負擔較小。

據了解，作業流程分兩階段，第一階段為不具約束力出價，到真正具法律約束力的第二階段至少會走兩個月，並經過盡職調查，此案約到10月時即為實際廝殺階段，但也未必「價高者得」，視個案包括送件後主管機關是否樂見等也均會列入考量。

玉山金董事長黃男州日前強調個案無法評論，但玉山長期而言的確需要保險公司，希望金控茁壯過程包括銀行、證券及保險三支柱，但這是長期眼光，至於到底什麼時間看緣分，併購做得好是成長速度可以很快，做得不好是通向地獄之門。