兆豐金、中信金 配息添動能

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
繼兆豐金後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制。路透
繼兆豐金後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制。路透

繼兆豐金（2886）後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制，法人認為，此舉將有利兩金控明年配息空間，拉高現金殖利率，也為未來併購準備更多銀彈。

據了解，中信金日前在法人場法說會上釋利多，指出子公司中信銀今年底有望讓法定盈餘公積一舉超過股本。法人認為，此舉將提升中信金明年配息空間，拉高現金殖利率，同時讓目前正在進行中的三商美邦人壽出售案，更添想像空間。

依《銀行法》規定，當銀行法定盈餘公積未達資本總額（股本）時，現金股息發放上限為資本總額的15%；一旦超過，則免受限制。

上市金控子銀行中，目前僅兆豐銀達標，中信銀若順利跨越，將成為第二家；若放眼全體銀行，上海商銀也具相同條件，過去也曾因此申請多配股息。

據半年報，中信銀6月底法定盈餘公積1,545億元，股本1,713億元，差距僅168億元。法人推估，只要全年稅後純益突破560億元，並依規定提存三成入法定盈餘公積，年底可正式超標，現金股息上繳彈性全面鬆綁。

法人指出，中信銀前八月稅後純益371.75億元，若照此步調，全年達標機率高。屆時中信金將有更大現金股息來源，有助增加明年配息空間；對小股東而言，現金殖利率看漲，也可望帶動股價表現。

2025年中信金配發452億元現金股利，中信銀僅上繳267億元，中信銀盈餘配發率54%；若法定盈餘公積突破股本，2026年上繳比例有望進一步拉高。

市場更關注的是「併購效應」。當中信銀上繳更多股息給母金控，將讓母金控「現金多多」，有助增加對外併購銀彈。

一般金控若要併購，通常須舉債或發特別股，容易墊高雙重槓桿比壓力。中信金7月底雙重槓桿比是125.4%居13家金控最高。

中信銀 金控 股息

相關新聞

壽險百億神單 再添一張…國泰新增一商品入榜

「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜，整體壽險業今年前八月共誕生十張百億神單，即...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

三商壽成交價 看兩關鍵

三商美邦人壽招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山...

百億保單兩大特色 迎合雙高需求

壽險業今年前八月共誕生十張「百億神單」，其中六張是投資型商品、兩張利變型商品，以及兩張分紅保單。

虛擬資產服務 九業者合規 未取得資格仍交易者可處兩年以下徒刑

金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）洗錢防制登記名單，除了八家原先在洗錢防制法遵聲明名單上的業者之外，另...

