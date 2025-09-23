聽新聞
股匯脫鉤 台幣連三貶
股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收在30.251元、貶3.1分，連三個交易日收貶，為近半個月低點，總成交量縮至14.3億美元。
匯銀人士分析，美國本周將公布多項重要數據，加上聯準會（Fed）主席鮑爾對後續降息態度保留，市場氛圍偏向觀望。
美國聯準會上周如市場預期宣布降息1碼，雖釋出寬鬆訊號，但鮑爾對後續降息態度仍偏保留，市場解讀為「不急著放寬貨幣政策」，美元跌深反彈。根據央行統計，昨日美元指數小漲0.07%，亞幣普遍走弱，日圓跌0.13%，新台幣亦貶0.1%，人民幣跌0.06%，僅韓元升值0.13%。
匯銀人士指出，在聯準會如預期重啟降息後，短線美元指數獲得支撐明顯走揚，從一個月期無本金交割遠期匯率（NDF）折價幅度觀察，約在65點上下，反映市場短線對新台幣走勢看貶。
匯銀人士分析，匯市昨日缺乏明確方向，成交量能縮減，顯示市場正在靜待新訊號。本周美國將公布多項重要數據，包括個人消費支出物價指數（PCE），同時聯準會官員亦將發表談話，市場在數據與訊號明朗前，多採取靜觀其變策略，預料新台幣短線仍在區間內震盪整理，可能回測30.4元附近。
整體而言，新台幣雖在短線因美元回穩而走貶，但今年美國仍有進一步降息的空間，利差收斂趨勢未改，中長線美元走弱的機率仍高。
