市場預期美續降息 金價上看3750美元

國際黃金價格昨天又創新高，反映市場押注美國聯準會將繼續降息，有利於資金繼續轉移到黃金等這類不孳息的貴金屬。白銀也持續上漲，觸及逾九年來最高。

黃金現貨價格昨天盤中上漲百分之一點一七，來到每盎司三七二八點三六美元，超越上周創下的歷史高價。白銀漲勢更強，在買權交易人士助攻下，昨盤中一度漲至每盎司四十三點七七二七美元。

台銀昨發布最新報告指出，若金價站穩於每盎司三七○七美元之上，有機會再往上挑戰三七五○美元的價位，但由於金價近期漲幅已大，不排除出現獲利了結賣壓，若金價無法站穩於上周低點（約三六三○美元）之上，不排除往下回測至廿日均線（約三五八○美元）。