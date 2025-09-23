快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

全盈支付提供電子支付 綁住消費力

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣移工人數愈來愈多，根據統計，移工族群扣除匯回家鄉的收入後，剩下的薪水都在台灣消費。全家旗下全盈支付昨（22）日宣布攜手美家人力，提供在地化支付金融服務，享有電子支付、轉帳、儲值及提領等功能，移工也能與台灣消費者享有回饋與優惠折扣，建構完整的移工跨境與全方位生活金融生態圈。

全盈+PAY以「嵌入式支付金融科技（Payment Inside）」進入電子支付市場；美家人力則是推出跨境匯款服務，協助移工將所得安全且便利地寄回母國。

全盈+PAY表示，此次與移工人力生態合作，深化整合支付、轉帳、儲值等多元金融服務與日常消費應用，提供移工與新住民快速、安全且低成本的電子支付，移工也與台灣消費者享有回饋與優惠折扣，展現金融普惠與社會多元共融。

全盈+PAY總經理劉美玲指出，移工商機是全盈+PAY的差異化發展利基，目前台灣移工已突破80萬人，在台消費力也逐漸攀升，全盈+PAY透過Fintech實現普惠金融，藉由API串接、身份驗證科技與行為分析技術，將打造適應不同文化與需求的在地化支付模型。

移工 消費 電子支付

延伸閱讀

楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

移工消費商機破千億 全盈+PAY 搶進移工電支藍海

移民移工共融大會 桃市府感謝在台貢獻助產值翻倍

愛與感恩移民共融大會 桃警向移工交通宣導7000人響應

相關新聞

兆豐金、中信金 配息添動能

繼兆豐金後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制，法人認為，此舉將有利...

壽險百億神單 再添一張…國泰新增一商品入榜

「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜，整體壽險業今年前八月共誕生十張百億神單，即...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

三商壽成交價 看兩關鍵

三商美邦人壽招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山...

百億保單兩大特色 迎合雙高需求

壽險業今年前八月共誕生十張「百億神單」，其中六張是投資型商品、兩張利變型商品，以及兩張分紅保單。

虛擬資產服務 九業者合規 未取得資格仍交易者可處兩年以下徒刑

金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）洗錢防制登記名單，除了八家原先在洗錢防制法遵聲明名單上的業者之外，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。