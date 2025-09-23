全盈支付提供電子支付 綁住消費力

台灣移工人數愈來愈多，根據統計，移工族群扣除匯回家鄉的收入後，剩下的薪水都在台灣消費。全家旗下全盈支付昨（22）日宣布攜手美家人力，提供在地化支付金融服務，享有電子支付、轉帳、儲值及提領等功能，移工也能與台灣消費者享有回饋與優惠折扣，建構完整的移工跨境與全方位生活金融生態圈。

全盈+PAY以「嵌入式支付金融科技（Payment Inside）」進入電子支付市場；美家人力則是推出跨境匯款服務，協助移工將所得安全且便利地寄回母國。

全盈+PAY表示，此次與移工人力生態合作，深化整合支付、轉帳、儲值等多元金融服務與日常消費應用，提供移工與新住民快速、安全且低成本的電子支付，移工也與台灣消費者享有回饋與優惠折扣，展現金融普惠與社會多元共融。

全盈+PAY總經理劉美玲指出，移工商機是全盈+PAY的差異化發展利基，目前台灣移工已突破80萬人，在台消費力也逐漸攀升，全盈+PAY透過Fintech實現普惠金融，藉由API串接、身份驗證科技與行為分析技術，將打造適應不同文化與需求的在地化支付模型。