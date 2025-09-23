快訊

壽險百億神單 再添一張…國泰新增一商品入榜

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜。保單示意圖。圖／AI生成
「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜。保單示意圖。圖／AI生成

「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜，整體壽險業今年前八月共誕生十張百億神單，即將追平去年11張的表現。業者指出，最新統計十張百億神單，合計銷售近1,700億元。

十張「神單」分別是：國泰人壽「萬美利」、「月月泰利」、「鑫超月得益」、「月月永溢」、安聯人壽「吉利發發」、南山人壽「鑫富雙享2」、新光人壽「美傳家」、富邦人壽「美富紅運」、安達人壽「富貴大贏家」及法巴人壽「鴻運雙享」。

壽險業者資料顯示，國泰人壽原先已有三張百億保單，前八月銷售金額分別為「萬美利利率變動型美元終身壽險」逾300億元，為今年銷售冠軍；「月月泰利台外幣變額年金保險」逾200億元；「鑫超月得益台外幣變額年金／變額壽險」近130億元；8月再添加一張百億保單，即「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」，銷售金額突破100億大關。

緊追在後的是南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」前八月銷售額突破180億元；新光人壽「美傳家外幣利率變動型終身壽險」前八月銷售額超過130億元；富邦人壽「美富紅運外幣分紅終身壽險」前八月銷售金額逾120億元。

外商壽險也有三張百億保單，分別是安聯人壽「吉利發發變額萬能壽險」，該保單前七月銷售金額達210億元，預估前八月銷售有機會上看230至240億元左右。壽險業者預期，今年前八月百億保單合計銷售近1,700億元，張數達十張，皆有機會超越去年成績。

