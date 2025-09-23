百億保單兩大特色 迎合雙高需求

壽險業今年前八月共誕生十張「百億神單」，其中六張是投資型商品、兩張利變型商品，以及兩張分紅保單。

在人口老化與傳承風險日益加劇下，國人對退休保障與資產傳承需求明顯提升，觀察十張百億保單，大多主打保障與資產傳承兩大特色，加上類月退俸、類信託、分紅機制等設計，符合高資產族群、高齡社會需求。

國泰人壽表示，以台外幣變額年金／變額壽險系列商品來觀察，皆連結專家代操的月撥回類全委帳戶，可協助客戶輕鬆布局資產，並透過月配息機制建立「類月退俸」的穩健現金流，符合高齡社會需求。