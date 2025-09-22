台灣人壽董總化身防詐特務逢甲大學宣導 強調防詐是企業必做社會責任

防詐金融教育前進中台灣校園！中國信託金融控股子公司台灣人壽，22日在逢甲大學舉辦防詐講座，台灣人壽董事長許舒博強調，千萬別以為自己聰明不會被詐騙，「防詐現在不僅是全民重要的課題，更是企業非做不可的社會責任」。

今天的防詐講座，許舒博與總經理莊中慶、獨立董事許文彥等重磅卡司首度總動員，攜手檢察官前進校園推廣金融防詐教育。許舒博強調，台灣人壽在第一線致力於落實識詐防詐，期望守護客戶財務安全。

台灣人壽長期守護客戶財務安全，2022年起將防詐納入公司治理，推動多元全齡防詐宣導，運動賽事及公益活動皆為反詐宣導大平台，亦推出官方短碼簡訊「68688」，保障客戶免於釣魚簡訊詐騙。

莊中慶則感嘆被詐騙的多數是中高齡族群，他也勉勵學生強化自身識詐能力之外，更要把防詐知識帶給親朋好友，進一步內化為生活日常，守護自己和家人，成為詐騙絕緣體。

台灣人壽「防詐特攻隊」與反詐大使台灣阿龍，首次到中台灣逢甲大學出任務，上百名學生熱情參與。台灣阿龍並與學生互動，播放改編版台灣阿龍主題曲「天天都是防詐天」，用熟悉的音樂旋律扎根防詐知識，期望更多青世代成為反詐種子。

「被害年齡冠軍是18至23歲的年輕族群！」彰化地方檢察署主任檢察官林俊杰攤開受害者統計，涉世未深的年輕學子成為詐團眼中的肥羊。

林俊杰透過時事剖析詐團常見手法及最新詐騙型態，呼籲學子記得「三不三要」口訣：不提供金融帳戶及提款卡，不聽陌生人指示操作提款機匯款，不理會不明電話及訊息；對方刻意營造緊張或過分樂觀氣氛，要求趕快匯款，更要提高警覺。

三要則是要保管好個人資料、要小心詐騙話術，要打165防詐專線查證；萬一不慎被騙匯款，30分鐘內報案是黃金關鍵時間，凍結帳戶、收集證據及配合偵辦，就有很高機會追回款項。

逢甲大學金融學院院長陳盛通感謝企業、檢警攜手扎根防詐教育，寓教於樂協助學子遠離詐騙風險。

同時也是逢甲大學風險管理與保險學系教授的許文彥說，詐騙增加社會很大的金錢和非金錢成本，台灣人壽反詐講座是結合理論和實務的學習課程，透過校園防詐宣導，強化同學識詐能力。