台新新光金舉辦淨山健行

甫完成合併、正式成為全台第四大金控的台新新光金控（2887），於上周末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。

多年來，台新新光金控積極推動親子健康休閒和環保意識，每年北中南多場活動吸引共計逾1,500名員工及眷屬熱情參與，本次活動更集結原台新、新光兩大團隊，以「一家人」的嶄新姿態同行郊山，攜手守護環境，並於健行途中交流情誼，登高遠眺，共享清新空氣與城市美景。

台北場員工活動於20日舉行，單場吸引近千名員工及眷屬踴躍參與，展現集團凝聚力。活動從士林區劍潭國小出發，沿著著名的劍潭山步道展開。劍潭山標高153公尺，該路線交通便利，步道平緩，綠蔭環繞，生態資源豐富，素以「圓山十景」聞名。此次台新新光員工與眷屬以行動守護森林，沿途撿拾林間垃圾，親近自然，沿路可見台灣藍鵲、五色鳥、甲蟲與蝴蝶紛飛。大小朋友一同在「老地方觀景台」遠眺大台北景致，再折返下山。整場健行不僅實踐環境保護，更是一趟融合教育意義與家庭互動的美好旅程。

台新新光金控「淨山健行」活動已持續推動超過20年，不僅促進員工身心健康與交流，也讓親子家庭在共同行動中締造美好回憶。公司同時積極倡導運動風氣，長期舉辦羽球、壘球、桌球、保齡球賽事，並支持成立高爾夫球、籃球、瑜珈、有氧、登山等多元社團，藉由廣泛的參與機會，讓運動文化融入日常，強化團隊凝聚力，提升企業健康形象與永續價值。

台新新光金控強調，合併後首場員工健行不僅是企業融合的里程碑，更展現集團推動認真永續與綠色生活的決心。今年以來，台新銀行與新光人壽分別在 2025 年 S&P Global 永續年鑑的銀行及保險產業中獲得全球 Top 1％ 殊榮；合併前兩家金控雙雙榮獲《TIME》時代雜誌「2025 年全球 500 大永續企業」。展望未來，台新新光金控將持續秉持認真、創新、永續的精神，攜手員工「認真同行」邁向永續成長新高峰。