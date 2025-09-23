華南銀贊助景美女中拔河隊

在今年全球拔河年度盛事「2025世界運動會」及「2025英國世界盃室外拔河錦標賽」，以景美女中拔河隊為主要組成的「中華台北代表拔河隊」代表本國參加，其中景美女中拔河隊代表出賽賽程共獲五金一銀等六面獎牌，成績斐然。

華南銀行自2018年以來長期贊助與支持景美女中拔河隊，自2023年開始更加碼頒發奪牌激勵獎金，希望以實質獎勵鼓勵隊員們精益求精，並於21日舉辦頒獎儀式暨慶功午宴犒賞辛苦的學員及教練們，振興醫院急症醫學部部主任田知學亦連續兩年共襄盛舉，鼓勵同為原住民的拔河小將永不放棄的精神。

明年度的世界盃室內拔河錦標賽將於台灣舉辦，華南金控暨華南銀行副董事長林知延更現場代表宣布將額外再加碼激勵獎金及未來也將積極支持在台灣舉辦的賽事，期許繩力女孩們把所有金牌留在台灣，提供選手為夢想努力的動力。

四年一次舉辦的世界運動會，每年都會吸引來自世界各地的頂尖隊伍角逐冠軍，比賽相當激烈，但景美女中拔河隊依然勇奪女子500公斤量級金牌，完成六連霸；並於英國世界盃室外拔河錦標賽，再次勇奪女子500公斤及540公斤量級金牌，兩項均完成四連霸。校方也對拔河隊的佳績表示高度肯定，校長周寤竹強調：「感謝華南銀行的持續支持，使得我們能在拔河方面取得如此優異的成就，為台灣爭光，期待未來能有更多的突破。」

林知延表示，華南銀行始終相信，體育不僅能夠培養團隊合作精神，也能促進基層學校發展，「能夠支持景美女中拔河隊的成長與成功，讓我們倍感榮幸。」他也提到，成功絕對不是偶然，大家看到的是拔河隊寫下的榮耀，但更多看不見的地方，是背後持續付出的汗水與淚水。

華南銀行長期支持國內基層體育活動，舉凡棒球、體操、足球、籃球等，善盡企業社會責任，更期待能拋磚引玉，喚起大眾對國內體育的關注。