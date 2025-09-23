房貸搭售保險列金檢重點 兩道防線避免爭議發生

日前有民眾指出銀行承作房貸時，強迫搭售壽險議題引發關注，金管會將針對是否強迫推銷商品作為金融檢查重點，並指出有兩道防線可避免此爭議發生，包含銀行內部稽核、銀行內部宣導與教育訓練，若發生爭議，民眾也有申訴管道。至於與搭售房貸壽險相關的金檢重點將會放在「金融消費者保護作業」，確認銀行有無疏失。

金管會指出，實務上認定是否涉及強迫搭售，主要觀察兩個面向，其一是銀行是否因貸款條件而要求客戶必須購買壽險，若有此情形即屬違規；其二是需釐清客戶是否有選擇權可選擇自主購買。

金管會說明銀行搭售房貸壽險爭議

銀行有兩道防線可避免強迫搭售商品的爭議發生。銀行局指出，銀行內部本就有建立稽核制度，可檢視是否存在違規行為，例如定期抽樣檢查相關交易文件，以確保法令遵循的執行情況，這是第一道防線。此外，銀行內部也有宣導和教育訓練機制，提醒員工不得以任何形式變相強迫客戶購買金融產品。

銀行局長童政彰曾於受訪時表示，已和公股行庫溝通此事，銀行推薦房貸壽險本身立意良善，因民眾買了房，未來若發生事故，其所購買的房貸壽險正好可支應還款所需，實現「留愛不留債」的概念，不過，銀行需留意推銷的時間點，若向民眾說沒額度卻又推銷商品，會讓民眾感到壓力，行銷過程需特別注意。

一旦引發爭議，銀行內部稽核及金融消費爭議處理機制仍須發揮把關作用。如果民眾認為自身權益受到侵害，銀行局表示，可透過正式申訴管道提出意見。

同時，銀行局表示，近期金管會檢查局也會到銀行進行金檢，任何涉及強制消費或違規搭售的行為，都將被列為查核重點，但這並非金檢的新項目，而是長期列入金檢的一環。



