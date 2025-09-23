聽新聞
房貸壽險多重機制 避免誤會惹議
為避免民眾誤會惹爭議，多家銀行針對民眾申請房貸時選擇購買壽險商品的流程進行說明，均透過書面、口頭和後續追蹤等多重機制，避免引發誤導與爭議，同時說明房貸壽險在意外發生時能減輕民眾的還款壓力，也有助銀行降低呆帳風險，打造雙贏局面，此外，也有其他替代方案，如住宅火災及地震險或其他終身壽險保障。
台北富邦銀行表示，房貸壽險最核心的價值在於保障家庭，若貸款人於房貸期間不幸身故或完全失能，保險公司會支付理賠金，協助家人清償未償貸款；台新銀行則補充，保單設計上亦提供遞減型保額選項，對於預算有限的民眾更具彈性，對銀行而言則是一種風險移轉機制，借款人發生事故時，保險公司理賠可償還貸款，降低銀行呆帳風險。
至於流程設計，銀行強調「以客戶需求為核心」。北富銀指出，在房貸流程中，業務人員會先徵詢客戶是否有投保意願，若客戶表示有需求，才會提供相關文件與投保作業，並提供平準型、遞減型保障結構及躉繳、分期繳兩種繳費方式可供選擇。銷售人員除詳加說明，並要求客戶簽署確認，事後再透過逐件電訪加以確認，確保客戶充分理解商品內容與權益。
