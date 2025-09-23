快訊

虛擬資產服務法納入穩定幣規範

經濟日報／ 記者歐芯萌黃登榆／台北報導

行政院昨（22）日與立法院民進黨團「便當會」，交流新會期法案。民進黨立委李坤城關注《虛擬資產服務法》進度，希望主管機關若有進展，能向立法院說明。

不過據了解，會中對於草案具體條文，尚未有深入討論，只是希望進度明朗後，能提出來和立法院共同討論。

《虛擬資產服務法》是由金管會主管，將虛擬資產納入金融監理架構，草案中也納入「穩定幣」相關規範，先前已送交行政院，尚待行政院會審查，通過行政院會後才會送立法院。

中央銀行上周在理監事會後記者會，針對市場關注的新台幣穩定幣議題提出完整看法。央行表示，若有業者發行新台幣穩定幣，其性質與我國電子支付相近，可視為電子支付的「代幣化」版本；在支付與貨幣政策層面，影響均屬有限。未來相關規範則將透過「虛擬資產服務法」及相關子法納管，由金管會與央行等共同訂定。

央行指出，穩定幣的發行涉及向不特定大眾吸收資金，與現行電子支付機構收取用戶儲值款的作法類似，主要用途也在支付。但不同之處在於，穩定幣透過區塊鏈技術發行，除了可用於一般支付外，還能在虛擬市場中作為交易媒介，這是悠遊卡、一卡通等電子支付工具所不具備的功能。

穩定幣 資產

兆豐金、中信金 配息添動能

繼兆豐金後，中信金旗下的銀行，今年法定盈餘公積可望超越股本，將打破現行現金股息上繳母金控15%限制，法人認為，此舉將有利...

壽險百億神單 再添一張…國泰新增一商品入榜

「百億神單」再加一，國泰人壽「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」在8月新入榜，整體壽險業今年前八月共誕生十張百億神單，即...

股匯脫鉤 台幣連三貶

股匯走勢脫鉤，台股昨（22）日續創新高，新台幣匯率則持續走弱，盤中一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，終場收...

三商壽成交價 看兩關鍵

三商美邦人壽招親案，因為金管會的TW-ICS（台版新一代清償制度）接軌新制，而一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山...

百億保單兩大特色 迎合雙高需求

壽險業今年前八月共誕生十張「百億神單」，其中六張是投資型商品、兩張利變型商品，以及兩張分紅保單。

虛擬資產服務 九業者合規 未取得資格仍交易者可處兩年以下徒刑

金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）洗錢防制登記名單，除了八家原先在洗錢防制法遵聲明名單上的業者之外，另...

