虛擬資產服務法納入穩定幣規範

行政院昨（22）日與立法院民進黨團「便當會」，交流新會期法案。民進黨立委李坤城關注《虛擬資產服務法》進度，希望主管機關若有進展，能向立法院說明。

不過據了解，會中對於草案具體條文，尚未有深入討論，只是希望進度明朗後，能提出來和立法院共同討論。

《虛擬資產服務法》是由金管會主管，將虛擬資產納入金融監理架構，草案中也納入「穩定幣」相關規範，先前已送交行政院，尚待行政院會審查，通過行政院會後才會送立法院。

中央銀行上周在理監事會後記者會，針對市場關注的新台幣穩定幣議題提出完整看法。央行表示，若有業者發行新台幣穩定幣，其性質與我國電子支付相近，可視為電子支付的「代幣化」版本；在支付與貨幣政策層面，影響均屬有限。未來相關規範則將透過「虛擬資產服務法」及相關子法納管，由金管會與央行等共同訂定。

央行指出，穩定幣的發行涉及向不特定大眾吸收資金，與現行電子支付機構收取用戶儲值款的作法類似，主要用途也在支付。但不同之處在於，穩定幣透過區塊鏈技術發行，除了可用於一般支付外，還能在虛擬市場中作為交易媒介，這是悠遊卡、一卡通等電子支付工具所不具備的功能。