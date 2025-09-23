快訊

虛擬資產服務 九業者合規 未取得資格仍交易者可處兩年以下徒刑

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導
依洗錢防制法規定，若業者未完成登記卻仍提供虛擬資產服務，最高可處兩年以下有期徒刑。。圖為坊間虛擬幣交易所，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）洗錢防制登記名單，除了八家原先在洗錢防制法遵聲明名單上的業者之外，另有一家「新同學」重量科技（KryptoGO Transfer），共計九家通過登記制申請。依洗錢防制法規定，若業者未完成登記卻仍提供虛擬資產服務，最高可處兩年以下有期徒刑。

證期局表示，審核重點在於業者內控制度是否健全，並非資本額大小，並同步評估過去在金檢中有缺失者，是否有完成改善或落實改善計劃。

此次公告通過洗錢防制登記辦法的名單共九家VASP業者，包括禾亞數位、拓荒數碼、現代財富、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科。其中，身為錢包商的重量科技僅申請「虛擬資產移轉商」，未申請保管業務。

虛擬資產通過洗錢防制名單
虛擬資產通過洗錢防制名單

據了解，該公司主力產品為手機錢包工具，若以虛擬資產服務提供的五種態樣來看，包含虛擬資產交換、移轉、保管與管理或提供相關管理工具、參與及提供發行或銷售、法幣與貨幣間交換等，重量科技並不需要申請登記制，不過，證期局表示，重量科技欲協助企業或會員完成幣的轉移，例如公司發薪或錢包對錢包的打幣操作，因此需依法申請移轉業務。

證期局指出，相較於舊制僅要求業者簽署洗錢防制聲明，登記制之下，VASP管理已進入「類特許模式」，因此金管會特過洗錢防制強化內控，採行差異化監理，要求VASP將洗錢防制相關業務、虛擬資產上下架審查、資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等內容納入內控制度，提高內控機制落實，並建立客戶申訴處理機制，以保障投資人權益。

證期局統計，舊制名單共26家，自去年11月底受理申請以來，有31家業者遞件，其中21家有在舊制名單、十家為新業者，因部分舊制業者中途決定退出市場、撤件或遭否決申請，最終僅八家舊制與一家新業者獲得核准；金管會也同步公告剩餘未完成登記制申請的18家業者名單、不得再提供服務。

值得注意的是，合格名單中並未出現國際業者，證期局表示，改為登記制之後，並無收到國際業者遞件申請。

根據洗錢防制法第6條規定，若業者未完成登記卻仍提供虛擬資產服務，最高可處兩年以下有期徒刑。另依VASP登記辦法第7條第2款規定，上述未通過申請之業者經金管會否決登記逾三個月，可再次提出申請。


