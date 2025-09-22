樺加沙颱風來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

樺加沙颱風來襲！氣象署已發布海上、陸上警報。全台各大產、壽險公司第一時間啟動保戶關懷機制，主動掌握各地保戶狀況並提供協助。若保戶因風災受損，將可申請包含保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等關懷服務。

●富邦人壽

富邦人壽保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為2025年8月到2025年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

●新光人壽

新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。保戶若需申請「新光防颱五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

●國泰人壽、國泰產險

國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。國泰人壽指出，針對應繳月為2025年9月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2025年11月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備及防災措施，密切注意政府公告，留意氣象狀況，並對人身財產安全保持警覺。

●南山人壽、南山產物

南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」5.「住院關懷預付保險金」等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線（0800-005-678），將有專人盡快提供協助。

●台灣人壽、中國信託產險

台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

台灣人壽保戶可至全台7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。保戶服務細項可上台灣人壽網站（https://www.taiwanlife.com/）或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中國信託產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網（https://www.ctbcins.com/）或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。

●凱基人壽

凱基人壽第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務。凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元之「住院預付金」。此外，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明(如：村里長證明)的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部份，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠。

凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一周內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線(0800-098-889)及各地客戶服務中心。

●全球人壽

全球人壽針對樺加沙颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施，1. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自2025年9月1日~2025年11月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。2. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自2025年9月1日~2026年2月28日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。3. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。4. 快速理賠：因丹娜絲颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「樺加沙颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於2026年2月28日前提出申請外，其他項目則需於2025年11月30日前提出申請。全球人壽表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(02)6622-6258或0800-000-662，或是與全台各通訊處業務人員聯繫。

●三商美邦人壽

三商美邦人壽針對樺加沙颱風啟動相關保戶服務因應機制。1、保單借款利息減免：即日起至2025年10月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。2、免費補發保單：若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至2025年12月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。3、續期保費緩繳：續期保險費應繳費日為2025年07月至2025年12月的受災保戶，繳費期限可延長至2026年2月28日止。4、快速理賠：理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。5、房屋貸款本金緩繳：即日起至2025年11月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。三商美邦人壽保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。

●保誠人壽

保誠人壽客服專線0809-0809-68將於指定時段由專人接聽，民眾亦可藉由「保戶e點通」以及智能客服「保寶」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務。此外，保誠人壽也推出六大保戶關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月」、「快速理賠」等提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。

●宏泰人壽

因應樺加沙颱風來襲，宏泰人壽提供關懷服務措施如下：1.收費服務：凡保單應繳費日介於本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請保險費緩繳三個月。2.繳息服務：保單借款周年日及保險費墊繳周年日為本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請其借款及墊繳利息緩繳三個月。3.製單服務：保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。4.理賠服務：以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理。5.諮詢服務：提供任何保單相關問題諮詢服務。如有未盡事宜或任何問題，保戶可洽詢保單所屬服務人員，或撥打宏泰免付費服務專線：0800-068268洽詢。

●安聯人壽

安聯人壽針對樺加沙颱風啟動保戶關懷服務。一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。二、寬延繳納保險費：凡受颱風影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。安聯人壽電話客服中心提供客戶服務專線0800-007-668，有需要之民眾亦可善加利用。

●安達人壽

安達人壽關懷服務措施內容包括：1. 快速理賠：受災地區保戶申請理賠案件，安達人壽承辦人員將優先以急件審核處理。2. 保費緩收：受災地區保戶如有延展繳費期間需求，可以透過客服專線提出保費緩收申請，延展繳費期限至本次災害發生日起三個月為止。3. 保單借款利息免收：受災地區保戶如有保單借款或新申請借款，可透過客服專線申請免收應繳借款利息，免繳息期限至本次災害發生日起三個月為止。4. 保單免費補發：受災地區保戶若因災害影響導致保單遺失或毀損，可透過客服專線申請免費補發保單。

安達人壽表示，只要保單通訊地址是政府單位公告的災區範圍，或超出災區範圍，但持有政府單位開立之受災證明（如：村里長證明）的受災保戶，都可立刻透過客戶服務專線0800-011-709或02-6623-3688提出申請以上受災保戶服務措施。

●遠雄人壽

遠雄人壽即刻啟動「保戶4大關懷服務」：一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至2025年12月31日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳三個月(自應繳日起算，含寬限期)。二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至2025年12月31日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至2025年12月31日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。保戶若有任何服務需求，可善加利用線上保單服務及服務專線0800-083-083洽詢。

●元大人壽

元大人壽為關懷公司保戶，針對本次受災保戶提供以下服務措施：一、主動理賠服務：對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後預付醫療保險金，申辦理賠所需檢附文件日後再行補齊。二、續期保費緩繳：提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。三、保險單借款免收利息：即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息。四、保險單借款利息展延：提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。五、補發保險單免收工本費。六、保戶諮詢服務：提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

●合庫人壽

合庫人壽提供保戶以下風災特別服務措施：1.主動檢索受災保戶名單協助申請理賠：本公司將主動透過各種管道檢索可能受災名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可來電0800-033-133諮詢或留下聯絡電話，本公司將以方便保戶為原則，提供快速、彈性之理賠處理。2.風災保戶保費緩繳3個月：保戶保費應繳日於災害發生日後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。3.風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月：保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，即可申

請保單借款新貸或增貸件免息3個月。4.風災保戶補發保單免收工本費：保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。

●中華郵政壽險

中華郵政公司提供郵政壽險保戶快速理賠、相關保全，以及房貸戶關懷措施如下：一、放寬、加速理賠：若因颱風不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，可先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。二、寬延繳納保費與保單借款免息。三、房貸戶關懷措施：自此次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。四、中華郵政公司並提供24小時客服專線(0800-700-365)，有需要之民眾可善加利用。