獨／碳交所首任總經理田建中卸任 資深副總陳脩文接棒

據了解，臺灣碳權交易所首任總經理田建中已於9月10日借調期滿，悄悄回到證交所升任上市二部經理，碳交所新任總經理則由陳脩文升任，陳脩文原先也是從證交所借調至碳交所擔任資深副總經理，近期順利接棒田建中，持續為台灣達成2050淨零碳排的目標努力，鼓勵企業減碳、促進低碳產業發展。

陳脩文過去在證交所擔任公司治理部副理，並借調至碳交所擔任資深副總，擔任田建中的得力左右手外，同步深入學習、開創碳交所的新形態業務，包括：國內與國際碳權交易、碳諮詢、人才教育訓練等，並推動政策願景、建立市場機制，協助企業達成碳中和，落實淨零轉型發展。

回顧碳交所成立至今滿2年，田建中作為碳交所首任總經理，肩負著政策大任，重任為在國內打造國際級碳權交易平台，並提供企業足夠且優質的商品及資訊，以符合供應鏈碳中和要求，讓國內企業能與國際接軌。

碳交所今年6月底也與歐盟排放交易機制（EU ETS）核心的交易平台──歐洲能源交易所（EEX）正式簽署MoU，為台灣邁向總量管制及排放交易機制的重要里程碑，借重EEX營運的成功經驗，助力台灣碳交易市場的建構與運作。

碳交所目前正積極配合環境部的政策藍圖，規劃於2026年試行我國排放交易機制，該項里程碑為田建中在碳交所草創的前兩年間其中一項具意義的里程碑。田建中除了在證交所任職接近20年，同時具備會計師、證券分析師、美國CFA等專業身份，面對碳交所新型態、刁鑽的業務內容時，能夠快速進入狀況也是當初高層屬意他的原因之一。